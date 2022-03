Transport, puntata 407

di Edoardo Cozza

Nella puntata 407 di Transport, il focus sul mondo dei porti, dei trasporti e della logistica:

- Rodolfo Giampieri, presidente Assoporti, ci parla dei risvolti per traffici commerciali e crocieristi nei porti italiani in seguito alla guerra in Ucraina.

- Il nuovo bus elettrico di Ctm Cagliari.

- "Blues", il primo treno ibrido di Trenitalia.

- Le strategie del porto di Civitavecchia con Pino Musolino, presidente AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale.

