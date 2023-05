Transport Logistics 2023, il vice ministro Rixi: "Una politica condivisa sul Brennero è basilare per migliorare i collegamenti tra Italia e Germania"

“Le Alpi devono unire. Una politica condivisa sul Brennero è basilare per migliorare i collegamenti logistici tra Italia e Germania. Gli investimenti sono necessari al pari della garanzia sulla continuità dei traffici. Il nostro Paese per l’Europa è l’hub logistico naturale sul Mediterraneo per i flussi commerciali dall’Africa. Anche per questo motivo abbiamo bisogno di investire sulla digitalizzazione del nostro sistema portuale, per renderlo più competitivo e sostenibile. Investimenti pubblici e privati devono camminare insieme per creare un sistema sempre più resiliente nel tempo”.



Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi nel suo intervento al forum Transport Logistic 2023 in corso in Germania a Monaco di Baviera.