Transport: incontro con Manuport, parla il sales manager Simone Trovati Ferraresi

Ospite di Transport a Telenord, in un'intervista al direttore Matteo Cantile il sales manager di Manuport Simone Trovati Ferraresi presenta fisionomia e prospettive di sviluppo della sua azienda.





Fisionomia - "Manuport è una società specializzata nella fornitura di sistemi per il sollevamento e la movimentazione di merce dal 2005. I principali ambiti in cui opera sono quello portuale, della distribuzione, della logistica e dell’industria, offrendo soluzioni per qualsiasi esigenza di movimentazione della merce".





Organizzazione della rete di vendita e assistenza - "Copriamo tutto il territorio nazionale sia con la vendita che con il noleggio. La nostra organizzazione si basa su una rete di vendita diretta e su una rete di assistenza, che può essere diretta o indiretta attraverso service partner dislocati sul territorio".





L'ingresso in Server Group - "Dal 2018 facciamo parte del gruppo Server Group, una novità che ci ha dato accesso a più conoscenze, risorse e competenze. Questo ci permette di avere una visione globale del mercato, in particolare di quelli più avanzati come i mercati nordici, da cui possiamo prendere spunto e agire in anticipo sul nostro mercato".





Importanza della rete di assistenza - "Oggi, per vendere mezzi, è fondamentale avere una rete di assistenza efficiente e ben distribuita. Abbiamo una presenza indiretta nei principali porti italiani e, per quanto riguarda la logistica e la distribuzione, ci avvaliamo di partner situati in aree strategiche, principalmente nel Nord e Centro Italia. In futuro, ci aspettiamo di espandere anche nel Sud".





Sostenibilità e innovazione nei veicoli elettrici - "Abbiamo una linea di prodotti elettrici a zero emissioni, con veicoli che vanno dalla versione full electric per terminal container a mezzi per la distribuzione e lo spostamento delle casse mobili. Presto lanceremo anche veicoli elettrici 4x4 per l'attività portuale, utili per l’imbarco e lo sbarco di semirimorchi dalle navi".





Personalizzazione dei veicoli per le esigenze dei clienti - "I nostri veicoli possono essere configurati con vari optional, come un'automobile, per rispondere alle specifiche esigenze operative e normative dei clienti, garantendo sicurezza e efficienza. Inoltre, offriamo un’ampia gamma di equipaggiamenti e accessori per soddisfare la maggior parte delle necessità di movimentazione".





Il settore siderurgico e le prospettive future - "Il settore delle acciaierie sta vivendo una contrazione, con una riduzione di almeno il 30%. Tuttavia, siamo ottimisti e ci prepariamo per la ripresa della domanda che ci aspettiamo nei prossimi anni. La nostra azienda è pronta a sfruttare il momento in cui il settore si riprenderà".





Diversificazione dei settori e resistenza ai cicli di mercato - "La diversificazione dei nostri mercati ci permette di affrontare meglio i cicli del mercato, equilibrando i periodi di difficoltà in alcuni settori con la crescita in altri. I principali settori in cui operiamo sono quello portuale, logistico e industriale, e il noleggio è uno dei settori strategici su cui puntiamo".





Il noleggio come soluzione strategica per i clienti - "Il noleggio è diventato sempre più importante, soprattutto per le aziende con contratti a breve termine che non possono permettersi l’acquisto di veicoli nuovi. Oggi abbiamo circa 180 veicoli operativi su tutto il territorio nazionale e la domanda continua a crescere. Il noleggio offre ai clienti flessibilità, evitando spese immediate e la gestione di una flotta".





Logistica ed evoluzione della movimentazione merci - "Il settore della distribuzione sta crescendo significativamente, con aziende come Amazon che stanno investendo in soluzioni più efficienti per la movimentazione della merce. I nostri veicoli, progettati per un uso specifico e mirato, offrono un’alternativa ai mezzi tradizionali, riducendo i costi operativi e aumentando l’efficienza e la sicurezza".





Piani di investimento per il futuro - "Nei prossimi dieci anni, vogliamo potenziare la flotta a noleggio, espandere la copertura territoriale e sviluppare ulteriormente la rete di assistenza. L’obiettivo è essere sempre più reattivi, avere mezzi pronti a essere consegnati e offrire soluzioni rapide ai nostri clienti".





Il valore della tradizione familiare nella gestione dell’azienda - "La nostra tradizione familiare ci contraddistingue e ci permette di mantenere un contatto diretto e umano con i nostri clienti. Anche se operiamo a livello internazionale, siamo molto legati al valore del servizio personalizzato, che ci rende più reattivi rispetto ai concorrenti più grandi e "burocratici". Questo approccio è molto apprezzato dai nostri clienti, che lo riconoscono come un valore aggiunto".