Transport: incontro con Alice Arduini, CEO di Alix International

Ospite di Fabio Pasquarelli per una puntata di Transport a Telenord, Alice Arduini, CEO di Alix International, illustra la missione e le sfide della sua società.

Sulla nascita e le attività di Alix International - "La nostra azienda nasce nel 2021 a Como. L’ho aperta da sola, lavorando in pieno cloud con il mio computer. Ora abbiamo 14 collaboratori e due sedi in Italia: una a Como e una a Genova. Ci occupiamo di trasporti internazionali, con un focus sul mare per import-export, groupage, casse e container completi. La sede di Como gestisce anche spedizioni aeree e terrestri".

La crescita del trasporto intermodale e le difficoltà geopolitiche - "Negli ultimi tempi, purtroppo, anche a causa dei problemi geopolitici, è sempre più difficile movimentare le merci. Eventi come la chiusura del canale di Suez hanno creato gravi difficoltà. Attualmente, molte merci sono bloccate in Russia, e il trasporto intermodale, soprattutto il treno, sta diventando sempre più complicato. L’aumento delle ispezioni e il blocco della merce stanno ostacolando il trasporto via treno".

I ritardi nel trasporto marittimo e le alternative - "Il trasporto via mare sta accumulando ritardi significativi. Attualmente, una nave dalla Cina all’Italia impiega quasi 60 giorni. Ottenere le merci è sempre più difficile, se non attraverso il trasporto aereo, che, con l’avvicinarsi delle festività, comporta costi sempre più alti".

Impatto della geopolitica sulle aziende e sulle strategie - "Molte aziende hanno iniziato a produrre in altre aree del mondo per sfuggire alle difficoltà nei trasporti. Per quanto riguarda noi, ogni giorno affrontiamo problematiche che potrebbero influire sui trasporti, ma dobbiamo essere flessibili e trovare soluzioni per i nostri clienti".

Prospettive future - "Purtroppo, le prospettive preoccupano. La situazione geopolitica attuale dovrebbe durare ancora almeno due anni. La nostra strategia è trovare strade alternative per il trasporto delle merci, come il trasporto combinato via mare e via aerea da Dubai, o nuovi servizi via treno passando dalla Turchia".

Sfide infrastrutturali in Italia - "Le infrastrutture in Italia sono un problema serio. I ritardi nella realizzazione delle opere, come il Terzo Valico o il Brennero, influiscono negativamente sui tempi di trasporto. Inoltre, i terminal sono congestionati, creando difficoltà. Un investimento nelle infrastrutture gioverebbe a tutta la catena logistica".

L'intermodalità e la sostenibilità in Italia - "L’intermodalità in Italia funziona bene, anche se su scala ridotta. Ad esempio, ritirare i container dalla Lombardia e inviarli via treno ai porti è un servizio che sta funzionando. Siamo anche molto attenti alla sostenibilità, cercando soluzioni sempre più green".

Le aree geografiche su cui opera Alix International - "Personalmente viaggio molto. Sono appena tornata da 21 giorni in Cina. Investiamo molto in conferenze e nell’associazionismo internazionale, perché l’export in Italia e in Europa è spesso pagato in altri paesi. Operiamo in Sud America, che sta crescendo molto, e negli Stati Uniti, che stanno importando molto dall'Europa. La Cina ha perso molto sia in export che in import, quindi stiamo adattando i nostri servizi ai nuovi mercati".

Ambito globale di Alix International - "Con Alix International, possiamo tranquillamente spedire materiale in tutto il mondo, dal Sud America agli Stati Uniti, fino alla Cina e oltre".