Tram di Opicina: incontro con Ansfisa per concordare interventi per riavvio della linea

Si è tenuto questa mattina a Roma, nella sede di ANSFISA, il vertice fra l’Agenzia e il Comune di Trieste per verificare insieme lo stato degli interventi finora realizzati e le attività da ultimare per poter rimettere in esercizio la linea del tram di Opicina, a Trieste.

All’incontro – riferisce una nota del Comune di Trieste – hanno partecipato il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, insieme al Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Giulio Bernetti e Roberto Prodan responsabile tecnico della procedura, il Direttore di ANSFISA, Domenico Capomolla, insieme a Pietro Marturano, Responsabile della Direzione Generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l’operatività territoriale, che coordina le attività di autorizzazione e vigilanza sui sistemi di trasporto ad impianti fissi. Presenti anche i tecnici e i professionisti coinvolti nelle operazioni di manutenzione e verifica per la riapertura dell’esercizio.

A seguito dell’incontro è stato concordato di procedere al completamento delle lavorazioni già previste e di finalizzare al più presto alcuni interventi, fra cui quelli sul materiale rotabile e quelli sui dieci deviatoi presenti sul percorso, per poter attivare il riavvio della linea, in un tempo stimato entro la fine dell’anno in corso.

Una volta realizzati questi primi interventi indifferibili, saranno indicate le prescrizioni a cui attenersi per completare tutti gli ulteriori interventi per migliorare il livello di servizio, che saranno programmati con un’attuazione graduale nei prossimi mesi.

L’incontro che si è svolto in un clima di collaborazione e chiarimento reciproco è stato anche occasione per approfondire puntualmente aspetti di natura tecnica e progettuale funzionali a portare a buon fine l’operazione.