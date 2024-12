Tragedia alla Spezia, muore anziana investita da un suv in via Veneto

Tragico incidente questo pomeriggio alla Spezia, dove una donna di 83 anni è morta dopo essere stata investita da un suv mentre attraversava la strada nel centro cittadino.

Tragedia - Il fatto è avvenuto poco prima delle 15 in via Veneto: per cause ancora da accertare, una Mercedes con targa del Lussemburgo guidata da un giovane ha travolto due persone che stavano attraversando la via. Illesa una delle due persone, mentre l'anziana ha riportato gravi ferite. Poco dopo il personale sanitario del 118, durante il trasporto d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, ha dichiarato il decesso della donna.

Intervento - Sul posto i militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, inviati sul posto dalla centrale operativa del 118, e il personale dell’automedica Delta 1

Viabilità - Per oltre un'ora, via Veneto è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi della polizia locale

