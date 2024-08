Toti: "Sono più povero di nove anni fa, da presidente non ho preso un euro per me e non ho commesso reati"

Giovanni Toti riprende la parola. Non è più presidente e alla stampa, convocata in un hotel del Porto Antico, premette: "Non parlerò dell'inchiesta, ne parlerò in tribunale. Con il mio avvocato Savi riteniamo di avere buone ragioni. Non ho preso un euro per me stesso, sono più povero di nove anni fa quando facevo il direttore di un telegiornale Mediaset, da presidente non ho preso un euro per me".

IMPARZIALITA' - "L'attenzione che tutte le amministrazioni hanno avuto nella mia gestione deriva dalla convinzione che l'attività di impresa sul territorio è un bene di interesse pubblico. Non ritengo di aver fatto discriminazioni nella mia attività politica, gli imprenditori hanno avuto da me la medesima attenzione, che mi sostenessero o mi votassero oppure no. Ho ricevuto imprenditori di ogni colore e orientamento".

POLITICA - "Ho scelto di dimettermi, non parlo di forzature o ricatti, certo questo processo corre su un crinale tra politica e giustizia che mette insieme tante cose. La politica non può non interrogarsi sui metodi di finanziamento, sul controllo di legittimità degli atti che non può eccedere di molto la legalità formale degli atti. L'opposizione ha colto il momento, io avrei avuto altra attitudine, questa opposizione ha cercato una ordalia elettorale procurata da una crisi giudiziaria e non politica".

ORLANDO E SINISTRA - "Su una cosa sono d'accordo con Orlando: questa è davvero una scelta di campo. Tra il campo largo in salsa grillina con Sansa maitre a penser, che scaccia Ermini. Sarei stato inorgoglito che un politico del mio ambito fosse entrato in un'azienda per salvarla. Una volta il Pd aveva la cultura del lavoro, ora ha la cultura del sospetto verso chi lavora. Parlano di politica industriale ma fanno le catene umane contro il rigassificatore che fornirebbe energia al sistema industriale. Mi sorprende vedere Renzi che strizza l'occhio a chi raccoglie firme contro il jobs act. A questo punto decidano i liguri. Il marketing non è grandeur totiana ma diffusione della conoscenza del territorio. Se io voglio fare Miami, loro pensano a Sochi sul Mar Nero prima del 1989".

CANDIDATURA - "Io non mi candiderò, darò certamente il mio sostegno, ma i protagonisti della corsa saranno altri. Ho sentito sindaci come Claudio Scajola, Pierluigi Peracchini e Federico Messuti, non si deve perdere l'alchimia vincente tra i partiti del governo nazionale e la gamba civica che ha sposato questo progetto politico. Ci saranno una, due liste, nel giro di due settimane il quadro sarà più chiaro. Questa espressione politica non dovrà cambiare modo di governare la regione, contro la sindrome Nimby che altri hanno cavalcato a piene mani".

MURO CONTRO MURO - "C'è stata una timidezza della politica nell'affrontare quel crinale tra giustizia e politica, ritenevamo ingiusta la seconda ordinanza, ma ci siamo sottratti al muro contro muro. Il tema è il legislatore che ha dato a un magistrato il modo di leggere la realtà. Abbiamo deciso di dare la parola ai liguri, ma non ci siamo sottratti al confronto con i magistrati. Non abbiamo ammesso che quello che abbiamo fatto è un reato, come ha scritto il Riesame, e continuo a pensarla così. Si rischiava un dialogo tra sordi, quindi ci vedremo in un'aula di tribunale. C'è poi il tribunale delle urne, che deciderà se i nove anni di Toti siano stati un romanzo criminale o una storia di successo che ha fatto il bene della Liguria".

LEGGI - "Non serve un intervento sulla magistratura, ma sulle leggi. Se un tribunale del riesame scrive che un governatore che torna in carica possa reiterare un reato, la legge non dà al magistrato la possibilità di una interpretazione cristallina e univoca. Se il Parlamento dal 1993 in poi fosse stato come le prime Diete, sarebbero stati tutti giustiziati in quanto privi di garanzie. Voto di scambio, vendita della funzione, sono reati scivolosi. Questa inchiesta dà da riflettere, io mi auguro che questo governo sappia riformare la giustizia. Non toccherà a me perché non ambisco a nulla. E' stato scritto che la carica comportava pericolo di reiterazione. Non ce l'ho con il magistrato che lo ha scritto ma con il legislatore che glielo permette".

POLITICA - "Io faccio politica da quando sono bambino, l'ho fatta anche lavorando da giornalista, sono tornato libero da ieri e penso più al processo che al futuro politico. La campagna elettorale si sovrapporrà alle prime udienze ma... sono due sport diversi. Dimostrerò su un piano che quel che ho fatto non era illecito, darò certamente una mano ai nostri movimenti e al candidato presidente".

RIGASSIFICATORE - "Il rigassificatore è qualcosa su cui la politica ligure si aggroviglia molto, ma è un programma avviato da Draghi e Cingolani. Ho dato la stessa disponibilità data da Giani, per me il rigassificatore è utile al Paese e la Liguria deve fare la sua parte. La lista che voterò io sosterrà che il piano energetico di Draghi è un ottimo piano. Se poi il ministro dell'Ambiente decide di lasciare la nave a Piombino, da cittadino ligure mi attengo a quel che vuole il governo".



LISTE - "Se si ritiene che sia utile spendere il mio nome in onore di questi nove anni di governo, ci metterò il mio nome. Mi ritengo qualcuno che la gente ascolta. Quanto ci ascolta, lo vedremo alle elezioni di ottobre".

