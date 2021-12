Toti: "Se siamo qui oggi in presenza, è merito di voi giovani che vi siete vaccinati"

di Marco Innocenti

"Avete dato una grande lezione di civiltà ai più grandicelli che ancora hanno dubbi sull'efficacia dei vaccini"

"Se siamo qua oggi è per un'inversione logica di quella che dovrebbe essere la vita. Siamo qua oggi perché la vostra generazione, più di altre, ha saputo rispettare le regole e usare i vaccini, insomma ha dato una bella lezione a quelli più grandicelli e talvolta anche più restii". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ai tanti giovani presenti alla cerimonia d'inaugurazione del Salone Orientamenti 2021, in corso di svolgimento ai Magazzini del Cotone del Porto Antico. "Ve la siete meritata tutta di tornare oggi in presenza - ha aggiunto - così come ci siamo tornati nelle scuole di tutt'Italia e, devo dire, sta anche andando benino".

"E' bello rivedervi tridimensionali e non dentro uno schermo - ha proseguito Toti - perché incontrarsi è già formarsi un po'. Questo Salone è importante anche perché il paese è ripartito e formare le professioni del futuro è garantirgli una crescita nel tempo e opportunità a chi coglierà quella crescita. Orientare le scelte è qualcosa di importante ma io credo che in questo momento ci sia un significato collettivo che è più umano: in questo Salone si impara che nulla è dovuto ma tutto dev'essere possibile per tutti. Così un paese cresce. Nulla vi sarà dovuto nella vita ma tutto vi deve essere possibile. Noi possiamo costruire le più belle e grandi navi del mondo ma dovrà essere possibile diventare capitano di quella nave sia al ragazzo che nasce nella famiglia più benestante di Genova come al ragazzo che nasce nel quartiere più difficile della città".