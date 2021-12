Toti ricorda Nassiriya: "Non dimentichiamo chi si è sacrificato per l'Italia"

di Edoardo Cozza

Il presidente della Regione Liguria con un post su Facebook commemora l'anniversario della strage avvenuta in Iraq

"Esattamente 18 anni fa un camion cisterna pieno di tritolo fece esplodere la base Maestrale a Nassiriya, causando la morte di 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 civili. A questi eroi oggi va il pensiero di tutti gli italiani, alla memoria di queste vite abbiamo intitolato la Sala Auditorium della Regione Liguria". Lo ricorda il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con un post su Facebook nell'anniversario dell'attentato contro le forze armate italiane in Iraq durante la seconda guerra del Golfo.

"Per non dimenticare chi si è sacrificato per il nostro Paese, per onorare ogni giorno gli uomini e le donne che rischiano la vita per la nostra sicurezza e per la libertà", sottolinea.