Toti: "Non possiamo richiudere l'Italia per un 10% di no-vax"

di Edoardo Cozza

Il presidente della Regione: "Percentuale minima di vaccinati in ospedale: il governo deve decidere sul green pass rafforzato"

"Credo che il governo stia evitando di acuire la tensione sociale, ma sono certo che ha ben chiaro che non possiamo richiudere il Paese quando il 90% delle persone corre una porzione di rischio molto inferiore all'anno scorso. Tra i vaccinati in ospedale la percentuale è minima". Così il governatore ligure Giovanni Toti stamani a Radio 1 sollecita il governo a introdurre un green pass rafforzato per i vaccinati in caso di passaggio delle Regioni in zona arancione o rossa.

"Il servizio sanitario non corre particolari rischi con le persone vaccinate - ha detto ancora -. Per un 10% di irriducibili dovremmo chiudere in casa persone diligenti che si sono fatte il vaccino con spirito civico. Questo è il vero tema e va deciso adesso. Capisco che il senso del Governo che si prende qualche giorno nella speranza che il covid possa piegare la testa - ha concluso -, ma oggi abbiamo bisogno di dire a imprese e cittadini cosa potranno fare a Natale".