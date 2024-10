Toti: "Il centrodestra non voleva farmi cadere, ma non escludo che qualcuno ci abbia pensato"

"Questa storia è partita come se Regione Liguria fosse la cupola dei gangster della Chicago degli Anni '20 con Al Capone a capo e alla fine l'abbiamo chiusa con uno scappellotto. Io continuo a ritenere di non avere fatto nulla che valesse quello che ho passato". Lo spiega l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti in un'intervista al Corriere della Sera, dove parla del suo libro scritto durante gli 80 giorni di arresti domiciliari, "Confesso ho governato" (224 pag., Piemme).

Nel libro scrive che il centrodestra lo ha lasciato solo. "In Liguria abbiamo costruito un modello che andava oltre i partiti tradizionali. Qualcuno dei nostri alleati lo ha subito, godendone i vantaggi, qualcun altro lo ha osteggiato - racconta -. Ci sono però stati casi di solidarietà personale come Salvini, Nordio e Crosetto". Alla domanda se crede che a qualcuno nel centrodestra non sia dispiaciuta la sua caduta, Toti risponde: "Non penso che nel centrodestra volessero farmi cadere, ma non posso escludere che qualcuno ci abbia pensato - precisa -. Credo piuttosto ad una gigantesca sottovalutazione da parte del centrosinistra che è addirittura sceso in piazza chiedendo le mie dimissioni non rispettando il principio costituzionale di non colpevolezza".

Sul suo futuro politico l'ex governatore non si sbilancia: "Toti politico è in modalità aereo, come un cellulare". Tajani ha detto che la stagione di Toti è chiusa. "Le stagioni si chiudono e si aprono per tutti, e succederà anche per Tajani. Certamente la stagione di Toti in Liguria è chiusa, ma se la Liguria vuole continuare a crescere dovrà affidarsi a Bucci - conclude - e alle liste che lo supportano in cui ci sono quasi tutte le persone che mi hanno affiancato e che credo avranno uno straordinario successo".