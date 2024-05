Toti ai pm: invitai Bucci a 'raddrizzare' Carozzi, rinnovo trentennale soluzione migliore, non l'ho promessa né ad Aponte né a Spinelli

Sul tema del rinnovo trentennale della concessione sul terminal rinfuse del porto di Genova, il presidente della Regione Giovanni Toti ribadisce all'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e ai pm Luca Monteverde e Federico Manotti di aver agito nell'interesse pubblico. "Chiamai Signorini per informarmi (...) (la telefonata) era finalizzata a comprendere il contesto in cui si trovava la pratica, chiedendo informazioni a Signorini anche per comprendere se vi fossero state ragioni ostative".



Toti ai pm dice di essersi attivato per esortare Signorini a portare la pratica in comitato il prima possibile: "Me lo aveva chiesto Spinelli. E' doveroso per la P.A. evadere le richieste velocemente e la soluzione di questa pratica rappresentava la frazione di un problema (...) Era una pratica importante per il porto e quindi era importante definirla subito". Quanto ai finanziamenti politici: "Il groppo Spinelli inizia a sostenere i miei comitati politici dal 2015 e questo rapporto è durato finora. E' quindi possibile che avessi chiesto un finanziamento anche prima del 1 settembre 2021".



In relazione al passaggio sulle pressioni su Bucci per "raddrizzare" Giorgio Carozzi, componente comitato portuale, ammette: "Invitavo Bucci a far allineare Carozzi e a farlo convergere sulla posizione del Presidente e degli uffici istruttori (...) L'approvazione era, ritengo, la soluzione migliore. La pratica di rinnovo della concessione trentennale era pervenuta al comitato di gestione con esito favorevole degli uffici istruttori".



Alla domanda secca dei pm, la numero 70, "Avevate promesso ad Aponte la proroga di 30 anni?", Toti risponde "No. Voglio precisare che non l'ho promessa neanche a Spinelli".