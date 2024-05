Toti ai domiciliari, reggente Piana: "Richiesta dimissioni? A parti invertite avremmo fatto lo stesso"

Chiedere le dimissioni del presidente Toti "è il gioco delle parti, probabilmente a parte inverse anche noi avremmo fatto lo stesso". Le opposizioni "lo hanno sempre fatto, quando non c'era nessuna indagine in corso, di chiedere dimissioni di questo o di quello, anche su fatti presunti o irreali, come è accaduto anche nei mesi scorsi, ci sta. Ripeto è il gioco delle parti non bisogna scandalizzarsi e nemmeno irrigidirsi su atteggiamenti di questo tipo". Lo ha detto il vicepresidente della Liguria Alessandro Piana, che da ieri fa le funzioni del presidente finito agli arresti domiciliari per corruzione, a margine della partenza di una tappa del Giro d'Italia a Genova, commentando le richieste di dimissioni di Toti fatte ieri dalle opposizioni.

"Stiamo sentendo tutti in questi giorni - ha detto Piana -. Oggi abbiamo la partenza del Giro dopodiché appena arrivo in ufficio continuerò a sentire i segretari politici e sono a disposizione di tutte le segreterie e di tutti i coordinatori, così come lo sono dei consiglieri dei capigruppo e degli assessori. Oggi abbiamo una giunta a seguire vedremo se fare un punto come maggioranza o vederci sicuramente nelle prossime ore".

"Non mi appassionano molto, diciamo così i dettagli filosofici, soprattutto giuridici, mi pare che siano nomine ad personam" ha detto Piano riguardo alle opere di cui Toti è commissario: lo scolmatore del torrente Bisagno a Genova, il Rigassificatore a Vado Ligure (Savona), il dissesto idrogeologico. "Sono in capo al presidente Toti e non alla presidenza della regione ma sono tutti aspetti che dovranno essere chiariti. Siamo a disposizione, ovviamente le interlocuzioni con gli organi preposti ci sono e anche in questo caso aspetteremo quelle che sono le loro decisioni".