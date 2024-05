Toti ai domiciliari, Magi (Più Europa): "Valga la presunzione di innocenza"

"Per noi la presunzione di innocenza non è un optional, né un argomento di retorica o di propaganda, ma è la Costituzione. Vale sempre e vale a tutte le latitudini politiche. Vale nei confronti degli avversari e vale per gli alleati. Tra l'altro in questa fase delle indagini la voce della difesa non esiste ancora. Quindi possiamo commentare solo stralci che provengono dall'accusa: di cosa dobbiamo parlare? Certo mi fa impressione che il primo a commentare sia stato il Ministro della Giustizia Nordio che dovrebbe essere l'unico, tra tutti gli attori politici, ad astenersi dalla vicenda avendo prerogative di ispezione e di intervento rispetto alla magistratura". Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Per il resto le ipotesi di reato sono gravi, anche se rispetto alla custodia cautelare per Toti esprimo dubbi, soprattutto perché fatta con queste tempistiche. Ma va ribadita la presunzione di innocenza e lo dico anche rispetto agli esponenti di centrodestra, che spesso usano le indagini come una clava contro gli avversari mentre fanno i garantisti con gli alleati", ha concluso Magi.