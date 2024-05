Toti ai domiciliari, generale Vannacci: "Dimissioni sono decisione personale"

"Non mi esprimo sul presidente Giovanni Toti perché non conosco i dettagli. Non ho letto i giornali perché sono in un tour de force per tutta l'Italia Settentrionale per cui non ho avuto modo di capire le circostanze di questa vicenda. Se deve dimettersi? Si tratta di decisioni personali legate alla conoscenza specifica di quello che è successo, non voglio entrare nel merito". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle Europee, a margine del convegno 'Più Italia meno Europa' a Stagno, in provincia di Livorno.