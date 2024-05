Toti ai domiciliari, Beppe Costa: "Sotto choc, si rischia blocco di istituzioni e porto"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Siamo rimasti tutti sotto choc per queste notizie. Da italiano, genovese e portuale mi auguro che tutto venga gestito con velocità: si possono bloccare istituzioni come la Regione, fondamentale per sviluppo economica. Per il porto mi auguro che le persone coinvolte riescano a chiarire le posizioni in fretta.

Sull'attività quotidiana, noi tutti ci impegneremo per far sì che tutta la macchina funzioni al meglio". Così Beppe Costa, imprenditore e presidente di Palazzo Ducale, sugli arresti per corruzioni che hanno portato il governatore Toti ai domiciliari.





"Per Palazzo Ducale non vedo ricadute, così come per il turismo: non credo questo impatti su chi vorrà venire a visitare i nostri luoghi".