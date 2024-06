Toshiba, Sojitz e CBMM svelano prototipo di bus elettrico a ricarica ultrarapida

Toshiba Corporation e Sojitz Corporation del Giappone, e CBMM del Brasile, il principale produttore mondiale di niobio, hanno completato lo sviluppo di una batteria agli ioni di litio di nuova generazione che utilizza ossido di niobio e titanio (NTO) nell’anodo. Oggi hanno tenuto una cerimonia di apertura e hanno presentato un prototipo di autobus elettrico alimentato con la nuova batteria, che realizza un tempo di ricarica ultrarapido di circa 10 minuti e fornisce un’elevata densità di energia. L’autobus ha iniziato le operazioni di test e dimostrazione presso lo stabilimento industriale di CBMM ad Araxá, in Brasile.

Ciò segna la prima operazione al mondo* di un prototipo di veicolo elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio con anodi NTO, aprendo ulteriormente la strada alla commercializzazione delle batterie. Le tre società continueranno a lavorare insieme per massimizzare l’uso delle rispettive tecnologie e conoscenze, verso il lancio della batteria agli ioni di litio di prossima generazione con anodo NTO nel mercato globale nella primavera del 2025.

L’E-bus alimentato a batteria NTO è stato sviluppato da Volkswagen Truck & Bus, Brasile, pioniere nello sviluppo e nella produzione di massa di camion elettrici in America Latina. Il prototipo sarà inoltre testato presso lo stabilimento industriale di CBMM per fornire dati preziosi sulle caratteristiche della batteria NTO e dati sul funzionamento del veicolo e supportare eventuali aggiustamenti necessari per la commercializzazione.

NTO ha il doppio della densità di volume teorica dell’anodo a base di grafite generalmente utilizzato nelle batterie agli ioni di litio, il che ha spinto le tre società a firmare un accordo congiunto per esplorarne il potenziale nel giugno 2018. Successivamente hanno firmato un accordo di sviluppo congiunto nel settembre 2021 che ha esteso la propria collaborazione ai processi di produzione di massa di batterie di prossima generazione, mirando principalmente all’applicazione nei veicoli elettrici commerciali. Nell’agosto 2023, le tre società hanno stipulato un ampio accordo congiunto di vendita e marketing che prevedeva la creazione di una catena di fornitura e la promozione delle attività di vendita e marketing e successivamente, nel maggio di quest’anno, in una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti dei governi brasiliano e giapponese, hanno firmato un protocollo d’intesa sul rafforzamento della catena di fornitura e sulla promozione delle imprese.

Toshihiko Takaoka, vicepresidente della divisione batterie di Toshiba Corporation, ha dichiarato: “Sono molto lieto di vedere un autobus elettrico equipaggiato con la nostra batteria NTO, SCiB™ Nb. In collaborazione con CBMM e Sojitz, Toshiba ha implementato l’uso pratico del niobio nelle applicazioni dei materiali per batterie con lo sviluppo di una batteria NTO che si ricarica rapidamente e fornisce un’elevata densità di energia. Continueremo il lavoro di sviluppo per espandere la nostra gamma di batterie SCiB™ e il nostro business”.

Koichi Yamaguchi, Senior Managing Executive Officer e Presidente e CEO per le Americhe di Sojitz Corporation, ha dichiarato: “Sojitz, in qualità di uno degli azionisti di CBMM e agente esclusivo di CBMM per il mercato giapponese, ha costruito un sistema stabile di fornitura di materie prime e coltivando le applicazioni. Attraverso questa dimostrazione, siamo molto fiduciosi che la batteria NTO porti sul mercato una nuova soluzione per l’elettrificazione della mobilità e altre applicazioni. Sfruttando le nostre reti di vendita globali e una presenza operativa in un’ampia gamma di settori, noi, Sojitz, svolgeremo un ruolo importante nel progetto per quanto riguarda la gestione della catena di fornitura e l’accelerazione dello sviluppo del business, comprese le attività di vendita.

Rogério Ribas, responsabile tecnico del programma batterie presso CBMM, ha dichiarato: “L’uso dell’ossido di niobio nell’anodo delle batterie agli ioni di litio apporta caratteristiche speciali a questo componente. Poiché ospita il litio a una tensione intrinsecamente stabile, fornisce un funzionamento più sicuro ed efficiente. Inoltre, grazie alla sua struttura cristallina aperta, che facilita l’intercalazione del litio, consente una ricarica completa in meno di 10 minuti, senza causare danni alla batteria. Grazie a queste caratteristiche uniche, le batterie contenenti niobio sono più sicure e hanno una durata molto più lunga rispetto alle batterie tradizionali”.