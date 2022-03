Torna l'ora legale. Stanotte alle 2 lancette avanti di un'ora

di Redazione

Potrebbe essere anche l'ultima volta, la Commissione Europea potrebbe decidere la sua eliminazione. Ma l'Italia e la Spagna si oppongono per gli indubbi risparmi

Ritorna stanotte l’ora legale. Alle 2 le lancette si dovranno spostare le lancette avanti di un'ora, alle 3.

Potrebbe essere l’ultima volta: non è da escludere che l’Unione europea emani una direttiva volta ad abolire l’ora legale in tutti i Paesi. Per il momento la decisione è stata rimandata ai singoli Governi: tant’è che in molti Paesi, specialmente nel Nord Europa questa è già stata abolita

Non in Italia però, che - così come la Spagna - è contraria visto il risparmio scaturito dal passaggio dall’ora solare a quella legale. Visti i problemi e i rincari sul fronte dell’energia elettrica la scelta di limitare i consumi non sembra affatto sbagliata.

L’ora solare rientrerà in vigore domenica 23 ottobre 2022.