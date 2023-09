Torna il talent “Genova Per Voi” dal 4 al 7 ottobre

È tutto pronto per ospitare a ottobre il contest artistico “Genova Per Voi”, diretto dal cantautore Gian Piero Alloisio, in collaborazione con il giornalista musicale Franco Zanetti.

Le ultime edizioni del talent hanno reso celebri nomi come Emanuele Dabbono, autore di Tiziano Ferro, la cantante Federica Abbate e il rapper Willie Peyote. Quest’anno ad attendere i partecipanti vi saranno tre nuove masterclass promosse da “Atid” mentre la finale sarà ospitata in esclusiva al Teatro Stradanuova.

Il progetto, presentato a Palazzo Tursi e sponsorizzato degli enti “Siae” e “Nuovo Imaie”, permetterà ai finalisti di ottenere l’iscrizione gratuita per un anno a “Siae”, con annessa targa riconoscitiva e al vincitore di portare a casa un contratto editoriale con “Universal Music Publishing Italia”. In palio per gli otto cantautori più bravi vi è anche il titolo di “miglior interprete ligure”, votato da “Nuovo Imaie”.

Come sottolineano Francesca Corso, assessore comunale alle Politiche Giovanili e Augusto Sartori, assessore al Turismo, Genova è la città ideale per ospitare show musicali di questo genere data la sua tradizione cantautorale e il numeroso pubblico auspicato anche per questa edizione non può che costituire una vetrina di lancio ideale per i giovani autori della nuova generazione.