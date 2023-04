Tigullio, dieci Comuni si affidano ad Aprica per la raccolta dei rifiuti: ci sono Chiavari, Rapallo, Portofino e Sestri Levante

Gruppo A2A si è aggiudicata l'appalto per i servizi di igiene ambientale nei territori del Bacino della Fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orientale, da Portofino a Moneglia. I Comuni coinvolti non hanno voluto l'affidamento diretto ad Amiu, si sono battuti per mantenere la gara e alla fine hanno ottenuto la conferma di Aprica, che da alcuni anni fornisce il servizio ad alcuni di questi comuni.

L'accordo, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha una durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo per un altro quinquennio, e la base d'asta su cui la società ha fatto l'offerta è pari a 224 milioni per i dieci anni complessivi spiega in una nota l'azienda. I Comuni interessati - Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli - hanno un bacino di utenza di circa 110.000 residenti, a cui si aggiungono i grandi flussi turistici che caratterizzano il periodo estivo.

Il risultato "consolida la presenza di A2A nella Regione Liguria e consente ad Aprica di continuare a contribuire attraverso le proprie attività quotidiane a soddisfare i bisogni della popolazione residente e le esigenze dei territori che accolgono tanti visitatori nelle città". La proposta di Aprica comprende "elementi innovativi come le raccolte differenziate on demand, su prenotazione e di nuove tipologie di materiali che oggi vengono conferite nei rifiuti indifferenziati, progetti specifici per ogni singolo centro di raccolta, piattaforme digitali per ridurre gli sprechi alimentari". Inoltre prevede "spazzatrici elettriche, il lavaggio dei carruggi e dei portici con idropulitrici, il sistema sweepy-jet per lavare i marciapiedi e pulire senza necessità di spostare le macchine in sosta".