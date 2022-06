The Ocean Race tra un anno a Genova: decine di eventi e turisti in arrivo da tutto il mondo

di Redazione

Vela, cibo, musica e sostenibilità saranno i protagonisti di un programma di eventi che durerà nove giorni

Una sorta di villaggio olimpico", che si chiamerà "ocean live park", nel nuovo Waterfront di levante per l'arrivo della tappa finale dell'Ocean Race, la regata a vela intorno al mondo che arriverà per la prima volta in Italia, a Genova, dopo 6 mesi di navigazione, e dove sono attese oltre 300 mila persone.

Genova, quindi, accoglierà "Il Grand Finale" con il nuovo Waterfront di Levante che si trasformerà nell'Ocean Live Park, dove vela, cibo, musica e sostenibilità saranno i protagonisti di un programma di eventi che durerà nove giorni, dal 24 giugno al 2 luglio 2023.

Il palco sarà insieme alle barche il fulcro del villaggio, cuore pulsante di eventi e intrattenimento con numerose attività a disposizione dei visitatori di tutte le età. Insieme alla Federvela sarà realizzata un’area dedicata alla prova della vela. Sarà possibile visitare le barche protagoniste della regata e incontrare i velisti. Ammirare i trofei delle due classi e avere informazioni sui diversi team. Non mancheranno momenti di pura festa e celebrazione come la “Parata degli Atleti” e la cerimonia di premiazione finale per circa 2.000 ospiti. Ci sarà un padiglione legato alla sostenibilità in cui toccare con mano lo stato di salute degli Oceani e capire quali azioni sono state intraprese per la loro salvaguardia e un padiglione sull’Innovazione curato dal Blue District.

"Abbiamo lottato per arrivare a questo risultato - ha spiegato il sindaco Marco Bucci - e ospitare il gran finale di The Ocean Race a Genova è un'incredibile opportunità di marketing territoriale. E' uno degli eventi sportivi più attesi del panorama internazionale, seguito da centinaia di migliaia di appassionati in tutto il

mondo".

"E' la prima volta che questa storica ed epica competizione si conclude nel Mediterraneo - aggiunge Giovanni Toti, Presidente di Regione Liguria - e il traguardo non poteva che essere in Liguria, vera capitale di questo mare non solo dal

punto di vista della vela, ma anche da quello della logistica, della portualità e della produzione navale. The Ocean Race è l'ennesima dimostrazione di come Genova abbia ormai acquisito un profilo internazionale".