The Ocean Race, su il sipario: sabato a Genova al via la settimana del "Grand Finale". Telenord in diretta dalle 10

Il conto alla rovescia è finito. Si apre domani (sabato 24 giugno) l’Ocean Live Park nel nuovo Waterfront di Levante, l’area della Fiera di Genova ridisegnata dall’architetto Renzo Piano. Genova è pronta a festeggiare l’arrivo di The Ocean Race, lo spettacolare giro del mondo a vela che per la prima volta nella storia approda in Italia. Alle ore 10 si aprirà ufficialmente un villaggio ricco di attività ed esperienze tra vela, sport, arte, innovazione, sostenibilità, spettacoli e intrattenimento. Ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 10 alle 22, fino a domenica 2 luglio.

Genova ha accompagnato The Ocean Race nel giro del mondo con il proprio Padiglione presente in ogni tappa: da Alicante a Capo Verde, da Cape Town a Itajaì, da Newport ad Aarhus e L’Aia. Una presenza ammirata da oltre un milione e mezzo di persone. A promuovere la città della Lanterna anche una barca speciale, Aor Team Genova, che ha preso parte alla The Ocean Race Sprint Cup. Nata dalla partnership tra Austrian Ocean Racing e alcune eccellenze genovesi e italiane, l’imbarcazione ha accolto a bordo prima Cecilia Zorzi e Alberto Riva e poi anche Claudia Rossi e Andrea Pendibene.

L’arrivo di The Ocean Race è una prima assoluta per l’Italia in 50 anni di storia e per celebrare lo speciale compleanno nell’Ocean Live Park stanno arrivando alcune delle barche che hanno firmato pagine storiche della regata. Tra le Legends che si sfideranno il 27 giugno tanti nomi di spicco tra cui Paul Cayard. Sono sette le barche in gara. Concorrente della regata inaugurale del 1973-74, Tauranga – timonato da Eric Pascoli (ITA) – è stato uno dei numerosi iscritti italiani in questa prima edizione della regata, e si è classificato decimo nella classifica generale. Il Gurney 54 Sloop B&B Italia, è stato timonato dall'italiano Corrado di Majo (ITA) nell'edizione 1977-78 quando si è classificato nono assoluto. Nell'edizione 1981-82 lo yacht italiano Rollygo - timonato dalla leggenda della vela italiana Giorgio Falck - ha visto il membro dell'equipaggio Paolo Martinoni (ITA) salvato con successo dopo essere caduto in mare nell'Oceano Antartico. l maxi yacht New Zealand Endeavour è ricordato soprattutto come il vincitore dell'edizione 1993-94. A bordo c'era il velista neozelandese Grant Dalton che ha continuato a gareggiare in un totale di altre cinque regate. Uno dei primi modelli Volvo Open 70 introdotti per la gara 2005-06, il team svedese Ericsson 1 è arrivato quinto nella classifica generale. Il VO70 Kosatka ha regatato nella regata 2008-09, timonato dall'austriaco Andreas Hanakamp. La VO70 Telefonica Blue è arrivata terza nella regata 2008-2009 con il leggendario skipper olandese Bouwe Bekking.

A farsi ammirare anche la nave scuola “Palinuro” della Marina Militare italiana che sarà aperta alle visite del pubblico. A incrociare la rotta delle barche impegnate nella WeBuild Inport Race sarà poi l’Amerigo Vespucci che il 1° luglio inizierà proprio da Genova il suo giro del mondo. Gli appassionati di vela potranno emozionarsi nel Fiv Experience Village dove la Federvela allestisce la Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa, la Para Sailing Academy e, novità assoluta, l'Academy Mini 6.50. Il pubblico potrà divertirsi anche in numerose discipline sportive nell’area di “Genova 2024, capitale europea dello sport”. In vetrina tennis e padel, calcio e scherma, hockey e golf, bocce, biliardo e molto altro. Da non perdere anche il padiglione degli “e-sports” con quattro postazioni e-sailing e tre dedicate a Play Station FIFA 2023, Nintendo e un simulatore di guida sportiva. Confindustria Nautica organizzerà a Genova la 29° edizione del premio “Il Velista dell'Anno FIV” e la Convention SATEC 2023, tradizionale appuntamento dell’industria nautica. Appuntamento il 30 giugno con il Shaping the Future, World Yachting Sustainability Forum che vedrà la presenza del direttore editoriale dell’International Boat Industry Ed Slack.

Il “Grand Finale” di The Ocean Race è una vera e propria vetrina internazionale per Genova e la Liguria. Tra i numerosi contest ed eventi da vivere spicca anche la finale del Campionato Mondiale del Pesto al mortaio con tutti i vincitori di ogni singola tappa della regata. Una “Genova a vele spiegate” che accoglierà equipaggi, tecnici, sportivi e tantissimi visitatori da tutto il mondo con un calendario straordinario di appuntamenti in tutta la città. Musica, arte, cultura e tanto intrattenimento. Dalla speciale edizione dei Rolli Days (sabato 1 e domenica 2 luglio) agli esclusivi appuntamenti culturali come la mostra “Cinque minuti con Van Gogh” e l’itinerario “Sulla rotta dei capolavori” a Palazzo Ducale, dai concerti all’Arena del Mare del Porto Antico (dove sarà attraccato anche il Vespucci con il Villaggio Marina Militare Nastro Rosa Tour) a quelli in Piazza della Vittoria con tanti big tra cui Achille Lauro, Alfa, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Mara Sattei, Rovazzi, The Kolors, Dardust, gIANMARIA, U-BOOT 70, I Cugini di campagna, Paola e Chiara e tanti altri. Tra gli ospiti d’onore il principe Amyn Aga Khan e Alberto II di Monaco che sarà insignito del titolo di Paganini Ambassador. Nella suggestiva cornice del parco dell’Acquasola andrà in scena la nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova mentre ai Parchi di Nervi ritorna il Nervi Music Ballet Festival.

Il 2 luglio la musica elettronica invaderà il centro della città con il Genova Dance Parade. Undici discoteche viaggianti partiranno dal Waterfront di Levante e sfileranno fino a Piazza della Vittoria per un finale emozionante di nove giornate “storiche”.

Due gli eventi istituzionali di altissimo prestigio: la Mission Charter “Restore our Ocean and Waters by 2030” e l’Ocean Summit, ultimo atto del Genova Process con la scrittura della prima bozza di Carta dei diritti degli Oceani. Un mare di eventi, insomma, da scoprire sul sito theoceanracegenova.com/