The Ocean Race Genova the Grand Finale, Telenord in diretta da Roma

Trasmettiamo in diretta dal Salone d’Onore del Coni a Roma è il giorno della presentazione di The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio che partirà il 15 gennaio prossimo da Alicante ed arriverà a giugno, per la prima volta nella storia, in Italia e precisamente a Genova. In virtù di questo evento, denominato The Grand Finale, il capoluogo ligure sarà capitale mondiale della vela.



The Ocean Race Genova the Grand Finale; Oggi la presentazione al Coni di Roma: Telenord in diretta