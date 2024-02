The Foiling organization entra in Confindustria Nautica. Saverio Cecchi: “Siamo lieti di accogliere The Foiling Organization quale nostro associato"

Lo scorso 8 febbraio il Consiglio Generale di Confindustria Nautica ha ufficializzato l’adesione di The Foiling Organization all’Associazione Nazionale di Categoria che, dal 1967, rappresenta l’industria e le imprese della nautica da diporto in Italia e nel mondo, operando per lo sviluppo del settore, della cultura del mare e del turismo nautico.

Il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, ha così commentato l’adesione: “Siamo lieti di accogliere The Foiling Organization quale nostro associato. The Foiling Organization è una realtà italiana di rilievo internazionale nell’attuale scenario che vede la nautica evolvere il concetto della navigazione secondo valori che condividiamo, grazie a soluzioni tecnologicamente avanzate, innovative e sostenibili che ampliano il concetto di mobilità sull’acqua, capaci di coinvolgere anche le nuove generazioni di appassionati.”

Luca Rizzotti, fondatore e presidente di The Foiling Organization, ha dichiarato: " L'ingresso in Confindustria Nautica è un passo molto importante per la nostra organizzazione. La nautica italiana è un riferimento di eccellenza a livello mondiale e il suo comparto foiling si arricchisce di giorno in giorno. Con Confindustria Nautica condividiamo anche un ottimo rapporto con la città di Genova, dove, grazie alla preziosa collaborazione con il Comune, abbiamo deciso di stabilire la nostra sede e dove, il prossimo 18 aprile, organizzeremo il primo World Foiling Congress e la settima edizione dei Foiling Awards, assegnati annualmente dal 2016 ai migliori atleti, prodotti ed eventi eletti dalla comunità internazionale del foiling.”

The Foiling Organization è l'associazione internazionale dell'industria del foiling, che raduna e rappresenta costruttori, produttori di componentistica, progettisti, centri di ricerca, team, club, eventi e istituzioni. The Foiling Organization è Sustaining Member di ICOMIA (International Council Of Marine Industry Associations).