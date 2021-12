Tesori da Scoprire - Patrimonio Artistico Dei Palazzi Dell'ateneo

di Redazione

Il patrimonio artistico delle sedi dell'Ateneo: via Balbi.

Tra il patrimonio artistico dei palazzi dell'Ateneo genovese si distinguono in particolare le sedi di via Balbi: palazzo Balbi Cattaneo e Balbi Senarega (entrambi palazzi dei Rolli) e il Palazzo dell'Ateneo, ex sede del Collegio Gesuitico. All'interno di questi, saranno selezionati alcuni tra i più significativi esempi decorativi (in particolare gli affreschi di Domenico Piola e Valerio Castello), pittorici (come la quadreria dei Cattaneo) e scultorei (in particolare le statue bronzee di Giambologna, provenienti dall'ex convento di San Francesco di Castelletto e ora patrimonio dell'Università di Genova).