Tesori da Scoprire - Auditorium Alfano

di Redazione

L’Auditorium è dedicato a Franco Alfano, celebre compositore napoletano che nel 1940 si stabilisce nella nostra città dove trova un ambiente particolarmente vivace e una prestigiosa Orchestra Sinfonica.

Alfano muore a Sanremo nel 1954 e nel 1957 il Comune decide di dedicargli l’auditorium del parco Marsaglia facendo anche collocare un busto a suo perenne ricordo.

Per 40 anni ha ospitato spettacoli fino a quando è stato dichiarato inagibile per alcune carenze strutturali dovute a vetustà. Sul finire degli anni Novanta si è deciso di provvedere alla ristrutturazione generale, funzionale ed estetica, anche per aumentare la capienza. Gli anni successivi sono stati infatti scanditi da contenziosi sulla ristrutturazione, riprese, nuove interruzioni e battaglie legali, fino a quando l’annosa questione è stata sbloccata dall’Amministrazione Biancheri nel 2017, dopo che nel 2013 il Comune era rientrato formalmente in possesso del cantiere.

È stato quindi possibile finanziare i lavori di completamento del primo lotto e realizzare quelli del secondo e definitivo lotto, per un importo totale di 1 milione e 500 mila euro.

Parte dei finanziamenti hanno riguardato anche il parco: le piante, potate o sostituite, il manto erboso e le fontane di quello che è da sempre uno dei luoghi più lussureggianti e interessanti di Sanremo, con viali ampi che favoriscono singolari prospettive e un’alberatura di alto fusto tuttora di grande fascino. I giardini Marsaglia circondavano la residenza privata di assoluto prestigio, la grande villa detta il "castello Marsaglia" fatta erigere dal celebre uomo d’affari Giovanni Marsaglia (1882, uno dei siti di maggior interesse della Bella Epoque)

Dopo oltre 20 anni, è stato restituito alla città uno dei luoghi più suggestivi.