Tesori da Scoprire - Oratorio San Pietro Al Parasio Porto Maurizio

di Redazione

La prima costruzione, presumibilmente, risale al XII secolo, mentre la forma odierna fu conferita all'Oratorio verso la fine del XVIII secolo, quando, in pieno fermento barocco, si "ammodernarono" numerosissime chiese della Riviera di Ponente. La struttura primitiva era di dimensioni ridotte rispetto a quella attuale e si può ancora notare la torre fortificata della cinta muraria di Porto Maurizio, in linea con una torre di guardia situata, in mare, a Garbella. Il campanile fu costruito proprio su quella antica torre di avvistamento. L'Oratorio, sede dal 1599 della Confraternita di San Pietro Apostolo, fu molto importante per la storia della città, perchè, al suo interno, la comunità di confratelli contribuì allo sviluppo sociale, economico e religioso della città di Porto Maurizio. All'interno dell'oratorio si può ammirare una meravigliosa serie di affreschi che coprono interamente le pareti dell'edificio ad opera della bottega dei pittori locali della famiglia Carrega e risalenti alla fine del Settecento.