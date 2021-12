Tesori da Scoprire - Cimitero Monumentale Di Lavagna

di Redazione

Il Cimitero Monumentale posto sulla collina alle spalle della Basilica di Santo Stefano, è considerato uno dei più importanti della provincia per la bellezza delle sue tombe. Maestri scultori dei laboratori (Bianchi e Repetto) di Lavagna eseguirono statue, stele, busti e buona parte delle cappelle nelle due grandi zone degradanti (Cimitero vecchio, dal 1870, e Cimitero nuovo con le gallerie). Vi sono anche opere degli scultori Brizzolara, Ersanilli e, ultimamente, si sono aggiunte quelle di Francesco Dallorso, autore anche di un bel volume sul cimitero. Da visitare alcune tombe di bambini defunti, raffigurati in atteggiamenti e abiti della vita quotidiana. Peculiarità: Per raggiungerlo bisogna passare per Piazza Marconi, uno dei luoghi più affascinanti della città, dov’è ubicato il bellissimo Porticato Brignardello.

Quest’opera venne fatta costruire dal benefattore Nicola Brignardello, si dice, perché non volesse passare davanti alla Basilica per recarsi nel cimitero. Infatti al termine del lungo colonnato una scala porta direttamente all'ingresso del cimitero. Per lungo tempo il busto del Brignardello, che aveva fatto fortuna in America, rimase nel porticato. Fu poi trasferito nella cappella del cimitero.