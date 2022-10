Terzo Valico, WeBuild lancia i "cantieri trasparenti": le webcam per seguire i lavori in diretta

Liguria e Piemonte sono al centro del progetto "cantieri trasparenti" di Webuild con un sistema di webcam poste all'interno dei cantieri del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi - Nodo di Genova per seguire in diretta i lavori nelle fasi di costruzione della grande opera infrastrutturali. Si tratta del nuovo sito web www.cantieritrasparenti.it, lanciato in questi giorni dal colosso italiano delle costruzioni, che rende accessibili, attraverso 18 webcam live attive, in diretta e h24, i lavori di costruzione in 5 delle principali infrastrutture in corso in Italia, incluso il Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova.

Si tratta di un nuovo modo di vivere in totale trasparenza alcuni dei cantieri delle grandi opere infrastrutturali che il Gruppo Webuild sta realizzando oggi in Italia, in partnership con una filiera di oltre 8.500 imprese, di cui oltre 1.200 coinvolte solo nel corso del 2021. Il progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova potenzierà i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d'Europa, garantendo un cambiamento significativo per il trasporto delle persone e delle merci. La nuova linea si sviluppa principalmente in sotterraneo. Da Genova parte la Galleria di Valico, che con i suoi 27km è il percorso ferroviario sotterraneo più lungo d'Italia. Lungo l'intero tracciato, sono stati aperti cantieri che consentono di avanzare parallelamente su oltre 30 fronti di scavo, con un'attività ininterrotta, sette giorni su sette, 24 ore su 24. Il Progetto Unico vede impegnate 5.000 persone, diretti e terzi, e ha coinvolto finora 2500 imprese, considerando i fornitori diretti e subfornitori.