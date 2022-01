Terza dose, Asl 5 aumenta i posti disponibili per la prenotazione

di Marco Innocenti

Saranno 875 i posti in più, già prenotabili nei due hub vaccinali di Sarzana e Spezia, per le giornate di sabato 22 e domenica 23 gennaio

La direzione di Asl 5 ha annunciato che, per le giornate di sabato 22 e domenica 23 gennaio, saranno disponibili per la prenotazione 875 posti in più per la somministrazione della terza dose. Gli appuntamenti sono già prenotabili sul portale prenotovaccino, negli sportelli Cup e nelle farmacie o attraverso il numero verde 800 938 818. Questi 875 posti si aggiungono quindi a quelli già messi a disposizione e prenotati finora.

Ecco, nel dettaglio, la nuova disponibilità in agenda:

sabato 22/01/2022 e domenica 23/01/2022 presso l’hub del San Bartolomeo a Sarzana:

- dalle 08:30 alle 14:00, incremento di 495 posti

domenica 23/01/2022 presso l’hub Ex Fitram di La Spezia:

- dalle 08:00 alle 18:00, incremento di 360 posti

- dalle 18:00 alle 19:00, incremento di 20 posti

Inoltre, fa sapere Asl 5 in una nota, "in considerazione del gran numero di utenti over 12 che hanno il green pass in scadenza presso l’hub dell’ospedale San Bartolomeo a Sarzana è aperta una linea open, a capienza prestabilita senza prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. L’accesso sarà consentito solo ed esclusivamente a chi ha il green pass in scadenza nei 7 giorni successivi, tutti gli altri utenti verranno invitati a tornare a casa e a rispettare l’appuntamento già fissato oppure a prenotare una seduta vaccinale attraverso i canali ordinari".