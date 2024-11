Terremoto Genoa, esonerato Gilardino: in panchina Patrick Vieira

Clamoroso terremoto in casa Genoa: la società ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Alberto Gilardino, in panchina dal 2022. Al centro di questa decisione ci sarebbero alcune divergenze fra la società e il tecnico emerse negli ultimi giorni, in particolare sul piano tecnico.

Al suo posto è in arrivo l'ex centrocampista fra le altre di Inter e Arsenal Patrick Vieira. Nella sua ultima esperienza da allenatore, Vieira ha allenato lo Strasburgo, avventura terminata dopo un anno.

Una scelta che arriva a pochi giorni dalla ripresa del campionato: domenica 24 infatti il Genoa scenderà in campo al Ferraris per affrontare il Cagliari, sfida delicatissima nella corsa salvezza.

L'avventura - Gilardino era arrivato sulla panchina del Genoa il 6 dicembre 2022, come allenatore ad Interim in seguito all'esonero di Alexander Blessin. Fino ad allora era stato il tecnico della squadra Primavera. L'ex attaccante condusse una squadra che aveva perso unità e gioco dalla Serie B alla Serie A tramite promozione diretta. L'anno successivo (stagione 2023-2024) aveva ottenuto l'undicesimo posto alla prima avventura come allenatore di Serie A, con 49 punti raccolti.

La partenza da Pegli - Gilardino ha lasciato nel primissimo pomeriggio il centro sportivo di Pegli. Alla guida dell'auto, da solo, scuro in volto, l'allenatore ha rivolto un saluto ai cronisti in attesa ai cancelli mostrando, nonostante tutto, il pollice in alto. Lo ha preceduto su un'altra auto il suo vice, Gaetano Caridi. Se ne è andato da Pegli anche Dario Dainelli, che ha affiancato Gilardino per curare la parte difensiva. Un allenamento della squadra è previsto nel pomeriggio in vista della delicata gara di domenica con il Cagliari.

Il nuovo mister - Il nome del nuovo tecnico verrà comunicato ufficialmente nella giornata di oggi. Patrick Vieira, nato nel 1976 a Dakar, in carriera ha vestito le maglie di Arsenal, Juventus, Inter, Milan e Manchester City. Da allenatore ha guidato squadre come New York City, Strasburgo, Crystal Palace e Nizza. Al Genoa tra l'altro ritroverà Mario Balotelli, appena accolto nel club rossoblù: fra i due si erano creati dissapori già quando erano compagni di squadra all'Inter e al City di Mancini. Ai tempi del Nizza, alla base della decisione di Balotelli di lasciare il club ci fu proprio il rapporto teso fra allenatore e giocatore. "Non è adatto agli sport di squadra" - aveva dichiarato Vieira in un'intervista riferendosi proprio a SuperMario, il quale aveva poi affermato che sarebbe "rimasto al Nizza senza questi problemi con lui"

Le reazioni - Non sono mancati i commenti e le reazioni dei tifosi genoani, in particolare sui social: praticamente tutti i tifosi di fede rossoblù si schierano contro la decisione di esonerare Gilardino, e chiedono chiarezza alla società. Tanti i messaggi di supporto all'ex miste rossoblù, entrato in poco tempo nel cuore dei genoani.

in aggiornamento