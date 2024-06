Tennis: Sinner batte il cinese Zhang e va in finale a Halle

Jannik Sinner ha battuto in due set 6-4 7-6 il cinese Zhizhen Zhang e si qualifica per la la sua prima finale sull'erba. Quando manca un po' più di una settimana all'inizio di Wimbledon, quindi, Sinner trova la sua prima finale sull'erba. Domani alle 14 troverà di fronte l'amico — e in questo torneo compagno di doppio — Hurbert Hurkacz, che qui ha vinto nel 2022.

La finale sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport, via satellite, oltre che in streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW Tv e in streaming su Tennis TV.