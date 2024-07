Tennis: Isabella Moreno campionessa regionale ligure Under 13

Isabella Moreno, grande promessa del tennis ligure, ha vinto i campionati liguri Under 13. Si tratta dell'ennesimo passo avanti di una tennista in crescita, che quest'anno ha già vinto il Torneo di Tennis Junior Next Gen Italia (macroarea Nord Ovest) presso l’AS Dilettantistica Hanbury e il Torneo giovanile di Santa Margherita Ligure Under 16, arrivando anche in finale al Torneo 3^ categoria del Tennis Club Nancar Albisola”.

La Moreno raccoglie i complimenti, tra gli altri, di Sandro Garibaldi, consigliere regionale della Lega e amico di famiglia: "Congratulazioni ai suoi ‘coach’ più vicini, mamma Alina e papà Maurizio, che hanno capito come lo sport sia utile per la salute e rappresenti una parte molto importante per la crescita e la formazione dei nostri giovani".