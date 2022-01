Tennis, Australian Open: Nadal nella storia, è il suo 21° successo negli Slam

di Edoardo Cozza

Lo spagnolo sconfigge il russo Medvedev al termine di un'epica battaglia in 5 set e diventa il tennista con più vittorie finali nei tornei più importanti

Rafa Nadal è nella storia: lo spagnolo conquista gli Australian Open battendo in finale il russo Daniil Medvedev in 5 set (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) e diventando il tennista con più successi negli Slam (21) e staccando altri due mostri sacri come Roger Federer e Novak Djokovic.

La finale odierna è stata una battaglia epica di quasi 6 ore: Medvedev ha tenuto il pallino del gioco nei primi due parziali, poi pian piano il maiorchino ha ribaltato la situazione con un ultimo set thrilling con break e controbreak finché Nadal non è riuscito a portare a casa il successo che lo lancia nella storia del tennis, più di quanto già non lo fosse.