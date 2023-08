Telefoni in tilt nell'entroterra savonese, il sindaco di Pontinvrea: "Rimasti isolati per due giorni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dal pomeriggio di sabato linee saltate e servizio di Internet traballante in vari comuni del ponente savonese, che di fatto è rimasto isolato da due giorni senza riucire a comunicare. Solo nella giornata di oggi ad esempio il comune di Pontinvrea è riuscito a contattare i gestori telefonici, come racconta il sindaco Matteo Camiciottoli: "Grazie alla Prefettura abbiamo sentito la Telecom che deve aggiornarci su come risolvere la situazione. Sta di fatto che ogni volta che si verifica un evento climatico nell'entroterra e nei piccoli comuni di Savona saltano le linee telefoniche, che si tratti di gelicidio, pioggia o caldo."

"Bisogna cercare di fare qualcosa di concreto e non solamente di parlare di entroterra senza fare nulla: i servizi poi sono sempre men. Il problema è per i cittadini che giustamente si rivolgono alle amministrazioni locali, che tuttavia non sono nemmeno in grado di comunicare con l'esterno. Non è accettabile che nel 2023 non si riesca ancora ad avere una linea telefonica decente nei piccoli centri. Le tasse le pagano tutti e i servizi servono a tutti: la telefonia per noi è vitale, anche dal punto di vista sanitario"