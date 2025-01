Ocean Viking attesa a Genova, donne e bambini già sbarcati in Sardegna 

E' attesa oggi nel porto di Genova la nave Ocean Viking, con a bordo 45 migranti soccorsi al largo delle coste libiche. Dopo un viaggio lungo quattro giorni, il capoluogo ligure è stato designato come porto sicuro per lo sbarco, sebbene il Governo abbia deciso di autorizzare la nave a sbarcare donne, bambini e soggetti fragili (c'erano anche tre donne incinte) al largo della Tavolara, poi trasferiti con motovedette al porto di Olbia, in Sardegna.

L'approdo a Genova - Il porto ligure è stato assegnato come destinazione finale per la Ocean Viking, impegnata nelle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale. Nonostante la complessità della situazione, Genova si prepara a offrire accoglienza, confermando il suo ruolo in prima linea nelle missioni umanitarie e mettendo in moto una consolidata macchina dell'accoglienza.

La denuncia dell'Ong - Sos Mediterranee Italia, l’organizzazione che gestisce la Ocean Viking, ha evidenziato le difficoltà legate all’assegnazione dei porti lontani. "Il tempo di navigazione verso Genova è stato di quattro giorni", si legge in una nota diffusa sui social. "Dal 2022, abbiamo perso 171 giorni navigando da e per i porti assegnati, giorni in cui avremmo potuto soccorrere chi si trova in pericolo in mare".

