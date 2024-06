TEB: Marina Colombi è la nuova responsabile Area Operations con l’incarico di Direttore di Esercizio

Marina Colombi è la nuova responsabile Area Operations con l’incarico di Direttore di Esercizio di TEB. Colombi subentra all’Ingegnere Paolo Rapinesi che lascia l’incarico dopo 9 anni.

Le principali funzioni affidate all’Area riguardano la programmazione, la produzione ed il controllo dei servizi tramviari erogati dalla società, nonché tutte le attività relative alla manutenzione dei rotabili e degli impianti fissi.

Laureata al Politecnico di Milano in Ingegneria Civile e iscritta all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bergamo, Marina Colombi entra in TEB nel 2007, inizialmente come assistente alla direzione tecnica in fase di costruzione della Linea T1, poi come assistente alla direzione di esercizio.

Per diversi anni supporta il Direttore di Esercizio, operando trasversalmente con tutte le aree aziendali. Nel 2019 le viene assegnata la responsabilità dei servizi di manutenzione impianti fissi e manutenzione materiale rotabile e della programmazione e controllo del servizio di linea. Nel 2023 è Responsabile del Servizio di Manutenzione.

Gianni Scarfone, Amministratore Delegato TEB: «Ringrazio Paolo Rapinesi per il suo prezioso contributo e la competenza e la dedizione che ha dimostrato in questi anni e mi congratulo con Marina Colombi che assumerà il ruolo di Direttore d’Esercizio con la professionalità e la passione che ne ha caratterizzato il percorso in TEB, un ruolo che sarà determinante anche per l’avvio del servizio della Linea T2.»