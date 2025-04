Teatro Carlo Felice, “Die Liebe der Danae”: annullata la prima dello spettacolo a causa di uno sciopero

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Die Liebe der Danae”: una prova generale durata oltre tre ore che ha visto impegnati artisti e lavoratori del teatro giovedì pomeriggio a partire dalle 15 con lo straordinario entusiasmo di sempre tra luci, colori, canti e musica. Nonostante ciò, riportiamo qui di seguito quanto comunicato dalla direzione del Teatro Carlo Felice che ha annunciato, attraverso un comunicato stampa e sul proprio sito ufficiale, l'annullamento della prima dell'opera di Richard Strauss che doveva svolgersi domenica 6 aprile 2025.

"La Direzione del Teatro comunica che la recita dell’opera “Die Liebe der Danae” di domenica 6 aprile 2025 viene annullata in quanto, a causa dello sciopero proclamato dalle sigle sindacali SLC-CGIL e SNATER, non potrà essere assicurato il buon andamento dello spettacolo, nonostante l’eccellente prova generale svoltasi ieri sera che ha confermato la straordinaria professionalità dei lavoratori presenti. La biglietteria del teatro è già al lavoro per contattare gli abbonati e quanti hanno acquistato i biglietti per essere accolti nelle successive recite dell’opera previste per mercoledì 9 aprile (ore 20.00), domenica 13 aprile (ore 15.00) e mercoledì 16 aprile (ore 20.00). Per quanti non vorranno avvalersi di tale opportunità è previsto il rimborso del rateo di abbonamento o del biglietto. Per ogni necessità e informazione i nostri Uffici di biglietteria sono attivi ai numeri: 010 5381 432/424/399/337/226/338"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.