Taggia, ciclopedonale: via ai lavori di demolizione e rifacimento del ponte alla foce dell'Argentina

La Regione Liguria ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del tratto finale del torrente Argentina, a valle del ponte sulla via Aurelia, nei Comuni di Riva Ligure e Taggia, con particolare attenzione alla demolizione e ricostruzione del ponte della ciclovia (nella foto, un tratto della ex ferrovia Imperia-Ospedaletti).



Il progetto è finanziato dalla Regione attraverso i fondi del Pnrr, nell'ambito della Missione 2, con un investimento di 5 milioni di euro (destinati alla gestione del rischio di alluvione e alla riduzione del rischio idrogeologico, con risorse dedicate al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla minimizzazione del rischio residuo).



“Tra poche settimane prenderanno il via i lavori per la demolizione del vecchio ponte ferroviario alla foce del torrente Argentina, oggi percorso dalla ciclabile,” ha dichiarato Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo. “Sarà realizzato un nuovo ponte in struttura metallica a campata unica, finanziato dalla Regione tramite i fondi del Pnrr. Questo intervento è fondamentale per la sicurezza delle aree circostanti in caso di piena del torrente, eliminando i piloni attuali che ostacolano il deflusso dell'acqua.”

La demolizione e ricostruzione del ponte della ciclovia è parte di un progetto più ampio, che prevede anche la messa in sicurezza dei tratti a monte e a valle, con il rifacimento degli argini tra il ponte della via Aurelia e quello della ciclabile (lavori iniziati a giugno 2024, con un investimento di oltre 7,3 milioni di euro provenienti dai fondi di Protezione civile). Inoltre, il progetto prevede la demolizione e ricostruzione del ponte ciclabile, con un importo di 5 milioni di euro, già approvato. I lavori in corso garantiranno la piena operatività sia per la demolizione e ricostruzione del ponte che per il consolidamento degli argini del torrente.

In seguito, verrà realizzato il terzo e ultimo stralcio, che prevede il miglioramento dell'arginatura dal nuovo ponte fino al mare, riducendo il rischio idraulico alla foce del torrente e migliorando la sicurezza per i residenti e le attività produttive nella zona, che attualmente è classificata come area rossa.

