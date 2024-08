Svezia, per il quindicesimo trimestre consecutivo aumentano volumi di container nel porto di Göteborg

Nel 2023, nel Porto di Göteborg sono stati movimentati più container che mai. Riassumendo la prima metà del 2024, le cifre indicano che il porto è attualmente sulla buona strada per un altro anno ai massimi storici per i volumi di container. Allo stesso tempo, altri segmenti mostrano segni di un clima economico instabile. La prima metà dell’anno ha visto un aumento del 5% nei volumi dei container, raggiungendo 467.000 TEU (unità equivalenti a venti piedi). In particolare, continua la tendenza al rialzo dei volumi delle importazioni osservata durante il primo trimestre.

“I segnali che abbiamo ricevuto dal mercato all’inizio di quest’anno riguardo all’aumento del potere d’acquisto e della domanda si sono rivelati accurati. Anche i volumi delle esportazioni continuano ad aumentare, in parte a causa dell’industria forestale svedese che espande le sue esportazioni attraverso il porto di Göteborg”, afferma Claes Sundmark, vicepresidente delle vendite del Porto di Göteborg.

Il secondo trimestre del 2024 segna il quindicesimo trimestre consecutivo di crescita dei volumi totali di container del porto, rappresentando un aumento costante rispetto al terzo trimestre del 2020.

Il numero di container trasportati da e verso il porto su rotaia è aumentato, con una crescita del 6% nella prima metà dell’anno. Ciò è attribuito a una combinazione di volumi in crescita nelle destinazioni esistenti in tutto il paese, insieme all’aggiunta di diverse nuove destinazioni alla rete ferroviaria del porto.

RoRo sta per roll-on/roll-off, riferendosi a rimorchi e altri carichi rotabili trasportati via nave. Il traffico RoRo intraeuropeo del porto di Göteborg si collega ai principali snodi di trasporto dell’Europa settentrionale e centrale con partenze ad alta frequenza. Il traffico RoRo intraeuropeo è diminuito del 4% a 270.000 unità RoRo movimentate durante la prima metà dell’anno.

“Questo rallentamento è legato alla continua incertezza nell’economia europea. Ma relativamente parlando, abbiamo numeri forti a Göteborg. Se guardiamo al traffico comparabile in altri porti, il calo è maggiore”, dice Claes Sundmark.

La movimentazione di veicoli nuovi nel porto è diminuita del 3% a 132.000 auto nella prima metà dell’anno. Il calo è dovuto principalmente alla diminuzione delle importazioni di automobili in Svezia, che può essere spiegato dal calo del 6% delle immatricolazioni di nuove auto in Svezia durante il periodo, secondo le statistiche di Mobility Sweden. La movimentazione di prodotti energetici nel porto è aumentata del 13% a 11 milioni di tonnellate rispetto allo stesso periodo del 2023. All’epoca, i volumi erano relativamente bassi a causa delle fermate programmate per manutenzione e degli investimenti per aumentare la capacità di produzione di biocarburanti.

Il porto di Göteborg ha ricevuto 26 scali di navi da crociera durante la prima metà dell’anno, rispetto ai 33 dello stesso periodo dell’anno scorso. Il calo è dovuto ai lavori pianificati attorno a uno dei terminal crociere del porto di Arendal, che è stato temporaneamente chiuso. Nel segmento dei traghetti il ​​numero dei passeggeri è aumentato del 3% arrivando a 652.000. La movimentazione delle navi portarinfuse convenzionali continua ad aumentare. Nel primo semestre dell’anno sono state movimentate 270.000 tonnellate di rinfuse secche, con un incremento del 31%. Questo aumento è guidato da nuovi flussi di esportazione di prodotti forestali, granulati e materiali da costruzione per grandi progetti infrastrutturali.