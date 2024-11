Superluna del Castoro, spettacolo anche nel cielo di Genova: ecco perchè è successo

Ha dato spettacolo anche nei cieli di Genova l'ultima Superluna del 2024, chiamata 'Superluna del Castoro' secondo la tradizione americana perché cade a novembre, mese in cui i castori si preparano al letargo e in passato si disponevano le trappole per la loro cattura.

Cosa è successo - Alle ore 22:30 del 15 novembre il nostro satellite è entrato in fase di plenilunio, circa 34 ore dopo il suo passaggio al perigeo (ovvero alla minima distanza dalla Terra, a 360.109 chilometri da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 chilometri): per questo motivo il disco lunare è apparso più grande del 5% e più luminoso del solito.

Più grande e più luminosa - La Luna ieri si trovava in fase piena, ma anche pressi del perigeo, cioè il punto dell'orbita più prossimo al nostro pianeta. Pertanto, spiegano dall'osservatorio astronomico del Righi, le dimensioni apparenti del nostro satellite naturale sono leggermente più grandi del solito, di circa il 7% in più rispetto a una Luna Piena di medie dimensioni e del 14 % in più di una Luna Piena di piccole dimensioni. Anche la luminosità, di conseguenza, è maggiore e arriva anche a un 30% in più rispetto a un plenilunio che accade nel punto dell'orbita più lontano dalla Terra. Ciò è sufficiente per etichettare la Luna Piena di ieri come "SuperLuna".

La prossima volta - Quella di ieri sera è stata l'ultima SuperLuna del 2024, la prossima capiterà in occasione del plenilunio di ottobre 2025.

