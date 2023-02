Superbonus, la preoccupazione dell'assessore Scajola: "A rischio investimenti per 100 milioni di euro"

"La Regione Liguria è preoccupata sulla vicenda del superbonus, le Regioni sono pronte a collaborare e confrontarsi con il Governo per trovare una soluzione che non sia tranchant, perché rischia solo in Liguria di mettere in difficoltà 6 mila posti di lavoro nelle imprese edili". Lo ha detto l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola a Genova a margine del convegno 'Rigenerazione Urbana: oltre il passato la nuova Liguria'.

"La decisione sul superbonus rischia di bloccare il sistema dell'efficientamento energetico degli edifici - ha detto l'assessore - che ad esempio nel caso delle case popolari in Liguria rischia di bloccare oltre 100 milioni di euro di investimenti previsti". L'amministratore unico dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia (Arte) Paolo Gallo stima che "senza una proroga del superbonus in Liguria si bloccherebbero subito 30 milioni di euro di investimenti previsti nell'edilizia residenziale pubblica e in prospettiva altri 150 milioni di investimenti attivabili". Al momento sono 800 su 5.600 le ristrutturazioni di alloggi Erp in corso o realizzate in Regione grazie al superbonus.