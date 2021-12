Struppa, Bucci: "Qui tanti cantieri e comprendo i vostri disagi, ma stiamo cambiando il volto della città"

di Marco Innocenti

Torna "Colazione con il sindaco" in esclusiva su Telenord: "Se vogliamo una grande città per i nostri figli, cantieri e disagi dobbiamo tollerarli"

Torna l'appuntamento con "Colazione col sindaco", l'incontro pubblico fra il sindaco Marco Bucci e la cittadinanza nelle varie delegazioni della città. Stamani è toccato al quartiere di Struppa, dove si è svolta la consueta chiacchierata fra il primo cittadino e una delegazione di abitanti della zona che hanno colto l'occasione per esporre problemi ma anche suggerimenti per migliorare la vita nel quartiere. Uno dei più "gettonati" è stato senza dubbio quello dei disagi generati dai tanti cantieri che rallentano la viabilità nella zona.

"Sui cantieri non voglio raccontarvi storie - ha ammesso il sindaco Bucci, rispondendo alle tante domande dei cittadini - Come sapete, stiamo trasformando tutta la città. Qui in Valbisagno i progetti sono tanti: ci saranno lo Skytram e lo scolmatore, in più ci sarà la fibra e poi ci sono le emergenze, che ogni tanto capitano. Da qui ai prossimi 4 anni, se io vi dicessi "State tranquilli, non ci saranno cantieri", forse sarei peggio di Pinocchio. I cantieri devono essere tanti e veloci. Ma fare, ad esempio, lo scolmatore non è facile. Prendete il cantiere di viale Brigate Partigiane: è durato un anno in più del previsto ma adesso vai lì ed è un posto bello e soprattutto sicuro. I disagi vanno tollerati e noi cercheremo di fare il possibile per renderli più tollerabili possibile. Comunque, il vostro messaggio è arrivato ma se vi dicessi che nei prossimi anni i disagi non ci saranno, sarei bugiardo. Tenete conto però che i cantieri cambieranno il volto della città. Potremmo valutare altre scelte di viabilità, anche mettendo un incentivo all'uso del mezzo pubblico. Però ogni scelta ha chi la vuole e chi non la vuole. Se vogliamo una grande città per i nostri figli, i cantieri e i disagi dobbiamo sopportarli".

Bucci ha poi raccolto il suggerimento di una cittadina che ha fatto presente come nel quartiere manchino alcuni presidi e servizi importanti della pubblica amministrazione: "La strategia - ha detto il sindaco - è che in ogni municipio della città ci siano alcuni presidi dedicatI: uno della polizia locale, uno dell'anagrafe, uno di Aster, uno di Amiu e uno di Amt. Ognuno di questi presidi deve avere del personale dedicato, delegato nello specifico a quel municipio, personale che possa andare in giro tutti i giorni per il quartiere per verificare quello che funziona e quello che non funziona. Mi state dicendo che anche la Media Valbisagno ha bisogno di questo tipo di presidi dedicati. Ne prendo atto e agiremo di conseguenza".