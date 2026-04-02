Strategia europea per le isole, la Sicilia punta a diventare hub del Mediterraneo

Nella giornata di ieri è giunta al termine la consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea per cercare di dare una definizione alla nuova “Strategia europea per le isole” e delle conseguenti priorità di intervento, che il commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, presenterà entro giugno. Il progetto ha come obiettivo quello di rinforzare la competitività economica e l’attrattività delle isole europee.

Anche l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha preso parte al piano, presentando diverse proposte a sostegno dell’insularità, fondamentali per rafforzare il ruolo degli scali nel sistema dei trasporti.

I porti, infatti, sono nodi fondamentali in cui confluiscono mobilità, energia, sicurezza, turismo e industria. Rinforzarne l’efficienza e l’interoperabilità è essenziale al fine di fare accrescere la competitività dell’isola e posizionarla come hub strategico nel Mediterraneo. Per la Sicilia, infatti, la connettività marittima è una condizione essenziale per assicurare l'accessibilità e la continuità economica con l’Unione europea. La finalità è di trasformare i porti siciliani da punti di transito a nodi principali delle reti euro-mediterranee, promuovendo uno sviluppo coordinato di infrastrutture, turismo, industria e crescita urbana. Il sistema portuale siciliano sottolinea il duplice compito di porta di accesso alla terraferma e di garante della connettività per le isole minori circostanti: questo crea condizioni operative ed economiche notevoli per i servizi marittimi, chiamati a rassicurare la continuità nel corso di tutto l'anno, nonostante la richiesta variabile e le crescenti pressioni regolatorie.

L’Autorità ha avanzato adeguamenti mirati delle politiche, tra queste il riconoscimento dei porti come elementi cardine della coesione territoriale, l’introduzione di correttivi ETS per le rotte da e per le grandi isole, l’estensione delle deroghe per le isole minori, con l’intento di evitare effetti penalizzanti sui territori insulari, e l’istituzione di linee di finanziamento dedicate nell’ambito del TEN-T.

Le sfide riguardano la garanzia di una connettività marittima equa, la tutela della competitività delle economie insulari e il riconoscimento dei porti come gateway digitali per scambi sicuri ed efficienti. In conclusione, la strategia deve considerare anche le dimensioni sociali, nello specifico il fenomeno dell’emigrazione giovanile, causato dalla limitata disponibilità di opportunità economiche e dagli elevati costi.

“L’Autorità – ha commentato il presidente dell’AdSP Annalisa Tardino – sostiene con forza l’iniziativa della Commissione europea per la definizione di una “Strategia per le isole”, evidenziando gli svantaggi strutturali che caratterizzano le regioni insulari, tra cui maggiori costi logistici, vulnerabilità economica e dipendenza dal trasporto marittimo. Chiediamo anche il riconoscimento formale delle autorità di sistema portuale quali attori istituzionali chiave nei processi di governance. Ritengo che la partecipazione a questa consultazione rappresenti un passaggio importante per far emergere con chiarezza le esigenze specifiche dei territori insulari. I nostri porti svolgono una funzione vitale non solo sotto il profilo logistico, ma anche economico e sociale: è necessario che le politiche europee tengano conto delle peculiarità delle isole, garantendo condizioni di reale equità competitiva”.

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