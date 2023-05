Strabucks a Genova, primo negozio della Liguria: cerca 25 dipendenti. In vetrina anche la focaccia

La grande catena internazionale di caffetterie 'Starbucks' domani aprirà al pubblico il primo locale a Genova in via alla Porta degli Archi assumendo 25 lavoratori. Il nuovo punto vendita è stato presentato in anteprima alla stampa dal general manager Starbucks Italy Vincenzo Catrambone. "Apriamo a Genova il primo negozio Starbucks della Liguria, il 26/mo in Italia con l'obiettivo di arrivare entro fine 2023 a 36 locali nel nostro Paese, - spiega Catrambone - il nuovo punto vendita genovese sarà un negozio in stile floreale ed eccezionale, dove i clienti potranno trovare caffè speciali sempre di qualità, bevande esclusive, l'assortimento food preparato in negozio, una ricca offerta di dolci americani e wi fi gratuito". Il locale sarà aperto tutti i giorni della settimana dalle 7 alle 20 e a breve verrà allestito un dehor in via alla Porta degli Archi. Starbucks ieri ha aperto la prima caffetteria a Roma e prevede altre due aperture nella capitale entro fine maggio all'interno della stazione Termini.