Stati Uniti, la marcia indietro decisiva di Trump sui gas serra

L'amministrazione Trump ha annunciato una clamorosa marcia indietro sui gas serra, una mossa che minaccia di fare a pezzi le fondamenta delle leggi sul clima negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times.

La marcia indietro - L'Environmental Protection Agency (Epa), l'agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente, ha infatti ritirato una sostanziosa serie di norme sull'inquinamento, dopo aver dichiarato l'intenzione di voler annullare la storica conclusione di uno studio del governo americano del 2009 secondo cui i gas che riscaldano il pianeta, come l'anidride carbonica, rappresentano una minaccia per la salute umana.

La soddisfazione dei trumpiani - "Oggi è il giorno di deregulation più importante nella storia americana", ha detto Lee Zeldin, amministratore unico dell'agenzia scelto proprio da Trump, in un messaggio video pubblicato su X. In totale, la sua agenzia ha annunciato più di 30 misure di deregulation in una serie di comunicati stampa. Zeldin ha iniziato la giornata annunciando che restringerà la definizione di corsi d'acqua che ricevono protezione ai sensi del Clean Water Act, una mossa che potrebbe allentare i limiti all'inquinamento da deflusso da agricoltura, estrazione mineraria e prodotti petrolchimici.

Smentito Biden - È stato poi ribadito che la norma sulle centrali elettriche pulite dell'era Biden, che cerca di ridurre le emissioni di carbonio dalle centrali per combattere il riscaldamento globale, sarebbe stata rivista da cima a fondo, in parallelo ad una riduzione degli standard sulle emissioni di gas serra per veicoli pesanti e leggeri per l'anno modello 2027 e successivi.

Colpite le minoranze - L'EPA di Zeldin ha anche annunciato che chiuderà l'Ufficio per la giustizia ambientale e i diritti civili dell'agenzia, che si concentra sulle minoranze e sulle comunità a basso reddito che sono state duramente colpite dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua, insieme ai suoi 10 uffici regionali, come parte di una più ampia riorganizzazione dell'agenzia.

