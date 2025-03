Raccolta differenziata, l'Italia leader in Europa con il 67%: +5% dal 2019

Italia leader in Europa per i risultati sulla raccolta differenziata con il 66,6% con un incremento di 5 punti, dal 2019, anche se i rifiuti sono cresciuti dell1%. Sul podio Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna; al Nord la Liguria è in lieve ritardo, il Lazio lo è al Centro mentre al Sud solo Abruzzo e Basilicata sono prossimi al target della raccolta differenziata. Sono alcuni dei dati diffusi alla presentazione del XIV Rapporto Anci-Conai nel 2023.

Gli imballaggi - Cresce la percentuale di riciclaggio di acciaio (all'87,7%), carta (al 92,3%), legno (al 64,9%), plastica (al 48% non raggiunge il target prefissato). In calo il vetro, "dovuta alla sussidiarietà del mercato", spiega il Conai. "Il totale del tasso di riciclo degli imballaggi è del 75,3%", ha detto il presidente del Conai Ignazio Capuano.

Cumulati e copertura - Nel 2023 la quantità di materiale conferito ai Consorzi di filiera Conai è di 5,5 milioni di tonnellate per un totale di 7.855 comuni convenzionati Anci-Conai e 58,8 milioni di persone coinvolte. Nel 2023 il 99,42% dei Comuni italiani, cioè il 99,94% della popolazione, è coperto da convenzione con almeno uno dei Consorzi Conai.

Il dettaglio italiano - La raccolta di carta e cartone fa registrare dati pro capite stabili in quasi in tutte le Regioni, o in crescita in alcuni casi. Emilia-Romagna, Toscana, Valle D'Aosta presentano elevatissimi livelli di intercettazione media per abitante. Nel 2023 la raccolta media pro capite delle plastiche mostra quasi ovunque una contrazione, a parte Umbria e Molise, mentre per i metalli, salvo in Umbria, nel Centro-Sud i livelli medi pro capite nel 2023 mostrano una contrazione rispetto al 2022; nel Nord del Paese, ad eccezione del Piemonte la raccolta media conseguita in alcuni casi presenta gli stessi livelli del 2022, negli altri inferiore. Toscana, Emilia-Romagna e Veneto anche nel 2023 confermano un modello di basato sulla raccolta multimateriale.

Risultati di livello - Per quanto riguarda il vetro i dati regionali 2022-2023 mostrano un sistema organizzativo con performance medie omogenee, ad eccezione di Trentino-Alto Adige e Valle D'Aosta, che primeggiano. Cresce quasi ovunque la performance media di raccolta dell'organico: Emilia-Romagna, Veneto e Marche costituiscono le tre Regioni con valori medi pro capite più elevati. In Liguria, Molise, Basilicata e Calabria, invece, i livelli di intercettazione risultano essere ancora inferiori ai 100 kg/ab.

L'efficientamento - "Il rapporto ha un trend positivo sia per la raccolta differenziata che per la gestione dei rifiuti. La diffusione delle convenzioni è prossima al 100%, un risultato straordinario, di squadra - ha commentato il viceministro dell'Ambiente Vania Gava - Il ministero ha investito 1,5 miliardi per l'efficientamento degli impianti esistenti e la creazione di nuove piazzole. E' necessario avere un'autosufficienza impiantistica, perchè non è sostenibile che ci sia un turismo dei rifiuti da una parte all'altra del Paese e in alcuni casi all'estero. A tutta Europa dimostriamo che quando vogliamo fare le cose le sappiamo fare e le facciamo bene".

La collaborazione vincente - Per il presidente del Conai Ignazio Capuano "il partenariato pubblico privato Anci-Conai è stata la chiave di successo del sistema Italia, caso unico in Europa. Il rapporto tra Anci e Conai nasce 26 anni fa, allora si recuperava un imballaggio su tre, nel 2023 vengono recuperati 7 imballaggi su 10, un grande successo". Stefania Dota, vicesegretaria generale dell'Anci ha posto l'accento sul fatto che "il partenariato pubblico-privato sta funzionando e dando un aumento di corrispettivi, ovvero le risorse che i comuni possono utilizzare per la copertura del costo per la raccolta differenziata, di circa 700 milioni".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.