Emergenza clima, Pichetto Fratin: "Queste sfide confluiscono nelle città"

"Proprio nelle città, tanto più in una grande metropoli come Milano, confluiscono sfide che assumono spesso connotati di grande emergenza, specie in una fase di profondi mutamenti di ordine climatico". Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia, intervenendo da remoto alla seconda edizione di Milano Smart.

Una via tracciata - "Milano può cogliere il meglio che viene dalle esperienze in ambito nazionale e internazionale, penso innanzitutto all'energia rinnovabile, il cui tracciato è chiaramente indicato, ma che si arricchisce sempre di opportunità e strumenti nuovi, come le comunità energetiche, fortemente incentivate dal governo", ha aggiunto il ministro.

Territorio e spostamenti sostenibili - Sulla mobilità, Pichetto ha sottolineato che il governo è impegnato "con i vari programmi a livello nazionale, a livello regionale, a livello di città, a favore di spostamenti sostenibili, tanto sulle fonti meno inquinanti come l'elettrico, ma anche sui bio carburanti. Sul fronte ambientale - ha spiegato - dobbiamo investire sulla sicurezza del territorio, dobbiamo promuovere la realizzazione di nuovi spazi verdi, intensificare le nuove pratiche per un uso razionale dell'acqua: la digitalizzazione con le sue potenzialità ci consente di compiere passi avanti, importanti passi avanti, anche sul fronte ambientale, che erano non immaginabili fino a poco tempo fa".

