Stati Generali Logistica, Terzi: “Alleanza tra Lombardia, Liguria e Piemonte per essere protagonisti in Europa”

Lombardia, Liguria e Piemonte rinsaldano l’alleanza strategica sui temi infrastrutturali in chiave nazionale ed europea. Lo fanno attraverso gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest che si sono conclusi oggi a Milano. Al vertice, insieme a imprese e operatori del settore, erano presenti gli assessori alla partita delle tre regioni (Claudia Maria Terzi per la Lombardia – Alessio Piana per la Liguria – Enrico Bussalino per il Piemonte), oltre al viceministro Edoardo Rixi in videocollegamento.

“L’unione fa la forza – ha evidenziato l’assessore lombardo Terzi – rispetto all’esigenza di portare istanze comuni sui tavoli nazionali ed europei, considerando che le grandi reti di trasporto e i temi della logistica travalicano i confini amministrativi e necessitano di azioni di respiro sovraregionale e sovranazionale. La cabina di regia tra le 3 regioni ci permette di avere una voce unica e di essere protagonisti anche in Europa, attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali collegati ai Corridoi europei”.

Al centro degli Stati Generali il tema del potenziamento delle infrastrutture: “In Lombardia – ha proseguito Terzi – si sono sbloccate molte opere fondamentali che vedranno la luce da qui ai prossimi anni, sia in tema ferroviario sia rispetto alla navigabilità del Po o al miglioramento degli interporti e in generale dell’intermodalità. La logistica è decisiva per tutta l’economia e se vogliamo far muovere le merci in maniera efficiente e sostenibile occorre mettere a disposizione connessioni adeguate”.

Il viceministro Rixi ha ribadito l’importanza dell’appuntamento milanese sottolineando che “il Nord Ovest è il territorio che più beneficerà degli investimenti del PNRR dal punto di vista delle opere ferroviarie, in virtù anche della centralità di questo quadrante per lo sviluppo economico europeo. Lavoriamo per completare opere, come il Terzo valico dei Giovi, utili a superare i cosiddetti ‘colli di bottiglia’ e per il rilancio dell’intermodalità”.

“La Liguria ha, per tradizione, – ha sottolineato l’assessore ligure Piana – una naturale vocazione all’economia portuale e alla connessa logistica. Con Regione Lombardia stiamo proseguendo la progettazione del collegamento Genova-Milano sulla stazione di Forlanini. Senza dimenticare le Zone Logistiche Semplificate, il cui iter, dopo anni di attesa, sembra essere oramai prossimo alla conclusione. Un’opportunità di attrazione di investimenti ed occupazione, non solo per la Liguria, ma anche per il Piemonte e la Lombardia che sono nostri naturali retroporti”.

“Come Piemonte – ha affermato l’assessore piemontese Bussalino – stiamo puntando alla creazione di un sistema retroportuale sul nostro territorio ad integrazione del sistema portuale e retroporto di Genova e dei porti Liguri. Le politiche attivate in questi anni dalla Regione Piemonte, in raccordo con le Regioni partner Lombardia e Liguria, per lo sviluppo di una filiera della logistica e alla realizzazione di grandi infrastrutture, contribuiscono a definire il ruolo centrale del Nord Ovest del nostro Paese nella movimentazione logistica delle merci all’interno del Corridoio Mediterraneo e di quello Reno-Alpi”.

Lombardia, Liguria e Piemonte, con riguardo al sistema dei trasporti ed in particolare al trasporto merci e all’intermodalità, rappresentano l’area di Italia con il più alto livello di offerta infrastrutturale, con circa 1/4 della rete ferroviaria nazionale (4.145 km su 16.832k m).

Di seguito alcuni dati che riguardano la Lombardia.

AEROPORTI – 4 aeroporti lombardi gestiscono il 67% e il 26% dei traffici nazionali rispettivamente delle merci e dei passeggeri: Milano Malpensa (1° in Italia per trasporto cargo nel 2023 e 2° per trasporto passeggeri), Bergamo Orio al Serio (3° per trasporto passeggeri e 6° per trasporto cargo), Milano Linate (8° per trasporto passeggeri), Brescia Montichiari (5° per trasporto cargo, ma 1° per i prodotti postali).

TERMINAL INTERMODALI – La Lombardia è dotata di un sistema di terminal intermodali inseriti nel network europeo delle reti TEN-T: Milano Smistamento (quasi 12 mila treni/anno) inserito nel Core Network e Interporto di Mortara (unica infrastruttura in Lombardia a disporre contemporaneamente di un terminal intermodale e di un centro logistico, 1.450 treni/anno), Busto Arsizio-Gallarate (2.200 treni/anno), Brescia (circa 7.000 treni/anno) e Mantova Valdaro (550 treni/anno), inseriti nel Comprehensive Network. Con la modifica dell’attuale rete TEN-T è stata inserita nella rete Core anche il terminale ferroviario stradale di Milano-Segrate e sono stati inseriti nella rete Comprehensive i terminal Busto Arsizio-Sacconago insieme a Gallarate già previsto, Cremona (Polo logistico base e Piadena), oltre al programmato Bergamo Cortenuova. A questi si aggiungono Cava Tigozzi (CR), Melzo (MI), Arluno (MI), Brescia e Piadena (CR).

PORTI DI CREMONA E MANTOVA – Due porti interni nel network europeo: Cremona e Mantova fanno parte del sistema idroviario padano e sono inseriti nel Core Network europeo.

RETI EUROPEE – Con riferimento ai corridoi europei TEN-T che interessano il Nord-Ovest, tre dei novi corridoi attraversano la Lombardia e, con il nuovo Regolamento sulle reti TEN-T il Corridoio Reno-Alpi è stato unificato al Corridoio Mare del Nord-Mediterraneo determinando la creazione di un unico asse Nord-Sud che integra ulteriormente la rete, potenziando l’intermodalità e migliorando l’efficienza logistica. L’unione dei due corridoi porterà impatti positivi riguardanti l’incremento del commercio internazionale, lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale e l’integrazione europea, ma anche nuove sfide competitive da amministrare.

CORRIDOIO MAR DEL NORD – RENO – MEDITERRANEO – Con i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in Lombardia sono in corso alcuni interventi sulle principali direttrici ferroviarie che interessano il nuovo corridoio europeo Mar del Nord-Reno-Mediterraneo:

QUADRUPLICAMENTO MILANO ROGOREDO-PAVIA – Il quadruplicamento della Milano Rogoredo-Pavia consiste nella realizzazione di una nuova coppia di binari in affiancamento a quelli esistenti per un’estesa complessiva di circa 29 km. Con la prima fase del quadruplicamento saranno realizzati i primi 11 km da Milano Rogoredo a Pieve Emanuele. Il quadruplicamento Milano-Pavia si inserisce nel più ampio progetto di velocizzazione della direttrice ferroviaria Milano-Genova. L’attivazione avverrà per fasi da dicembre 2026.

FERROVIA MALPENSA – Completamento dell’accessibilità all’aeroporto di Milano Malpensa: i lavori di realizzazione di circa 5 km di nuovo tracciato a doppio binario sono in corso e saranno conclusi a giugno 2025. L’accessibilità ferroviaria all’Aeroporto di Milano Malpensa sarà così completata e l’Aeroporto MXP sarà in collegamento diretto, anche da Nord, con i valichi transfrontalieri del Sempione, del Luinese e del Gottardo.

POTENZIAMENTO RHO-GALLARATE – Il potenziamento della Rho-Gallarate, che in prima fase consiste nel quadruplicamento della tratta da Rho a Parabiago per un’estensione di 8 km circa. L’avvio del cantiere è atteso entro la fine del 2024.

RADDOPPIO CREMONA-MANTOVA – Il raddoppio della Cremona-Mantova: non fa parte del corridoio ma con esso è strettamente connesso. Sono partiti i lavori per il raddoppio della prima fase, da Piadena a Mantova ovvero di circa 34 km. L’attivazione della linea avverrà per fasi da dicembre 2026.