Startup ligure vince il Premio Cambiamenti finale Nord Ovest 2023

Si è svolta nella splendida cornice del Castello Visconteo di Novara l’edizione 2023 del Premio Cambiamenti finale del Nord ovest organizzato da CNA Piemonte, CNA Liguria e CNA Valle D’Aosta. Il concorso scopre, premia e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi anni (dopo il 1° gennaio 2019) che hanno saputo innovare prodotti e processi con attenzione alla sostenibilità, l’innovazione e l’inclusione. La finale del Nord Ovest è stata vinta dalla startup ligure Human Drone Team che parteciperà alla finale nazionale che si terrà a Roma il prossimo 15 dicembre 2023.

La startup si occupa di formazione e impiego di droni negli ambiti di ricerca e soccorso, fotogrammetria, ispezioni, monitoraggio e videosorveglianza. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Sant’Anna di Pisa e l’Università di Firenze, la startup mira a sviluppare nuovi software per il miglioramento delle condizioni di lavoro e l’acquisizione di dati anche per il soccorso in mare. Human Drone Team sta sviluppando un sistema di ricerca basato sull’Intelligenza Artificiale per una gestione multipla, e in volo autonomo, di una flotta di droni per la ricerca di dispersi in mare mediante telecamere termiche e dispositivi calo/mantenimento sul soggetto, di life jacket. Questa attività risulta fondamentale in caso di caduta di soggetti da navi e situazioni di emergenza in mare in prossimità del litorale.

“Siamo felici per la possibilità di continuare con questo progetto e vederlo in azione e realizzato. Siamo orgogliosi di aver vinto questo premio ma non solo: abbiamo avuto modo di conoscere meglio CNA e anche di incontrare tante startup che come noi stanno affrontando questo percorso con le loro progettualità” hanno commentato Ettore Ardisson e Simone Pietra Caprina di Human Drone Team.

Altre due startup liguri sono state selezionate tra le concorrenti al premio del Nord Ovest e partecipato alla finale: BioGermoglio startup di menti giovani che applica i parametri di un’agricoltura biorigenerativa e che si occupa di ricerca e sviluppo dell’agricoltura acquaponica con colture ad alto contenuto di nutrimenti, attraverso l’applicazione di sensoristica ed elettronica avanzata; Fattoria di Pol, azienda agricola dedicata alla produzione di basilico con tecnica aeroponica e di ortaggi e canapa biologici. L’azienda è impegnata nel risparmio di risorse come acqua, fertilizzanti, suolo e all’utilizzo di energie rinnovabili.

Human Drone Team è stata premiata dall’Assessore all’Ambiente, Energia, Innovazione e Ricerca della Regione Piemonte Matteo Marnati. Sono state, inoltre, premiate con delle menzioni speciali: CityZ ‘Premio Scanferla’ per l’innovazione, Le Peg per la sostenibilità e NOUS menzione AIRC.